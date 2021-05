Candidato ofrece un nuevo plan de desarrollo urbano

Desde la óptica del candidato a la presidencia municipal de Mérida por el Partido Encuentro Solidario (PES), Herbé Rodríguez Sahuí, Mérida crece en forma acelerada, sin organización ni regulación, por lo que si llega al Ayuntamiento creará un Plan Maestro de Desarrollo Urbano enfocado para los próximos 30 años.

Rodríguez Sahuí afirma que la actual autoridad municipal no está regulando bien el desarrollo urbano ni ejerce plenamente sus facultades, por lo que definitivamente la ciudad crece en forma acelerada, pero sin organización ni regulación y por ello hay un desequilibrio del desarrollo y desigualdad social en Mérida.

“Necesitamos un Plan Maestro de Desarrollo Urbano que realmente haga su trabajo, que el crecimiento sea ordenado para que la prestación de los servicios públicos sean más eficientes. No es suficiente el Instituto Municipal de Planeación, hay que pensar en la Mérida para los próximos 30 años. Proyectar cómo va a crecer, cómo va a enfrentar la demanda de servicios públicos”, indicó.

Cambio de partido

Herbé Rodríguez tiene 58 años de edad, es un político que empezó su carrera en el PRI, tuvo un breve paso por Movimiento Ciudadano y ahora milita en el PES. Es hijo del ex alcalde de Mérida, Herbé Rodríguez Abraham. Y precisamente su paso por tres partidos diferentes hizo que surgiera la pregunta de por qué cambió de partidos en poco tiempo.

“En el primero (el PRI) estuve bastante tiempo. Mi ciclo en ese partido se cerró hace tres años. En el segundo (MC) había un acuerdo y compromiso con la anterior directiva (encabezada por la diputada Silvia López Escoffié) con el grupo llamado ‘los notables’, pero cuando cambió la directiva de MC (ahora encabezada por el grupo de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco) no se respetaron ni se cumplieron esos acuerdos y decidimos salir”, indicó el candidato. “Encontramos espacio en el PES y ahora soy candidato”.

Herbé Rodríguez junior informó que él sí renunció al PRI desde hace tiempo.

Mostró reserva en cuanto al combate al ambulantaje en el centro de la ciudad y en el cierre de calles en el Centro Histórico.

“Voy a reunirme con los líderes de los ambulantes para buscar alternativas y ofrecerle alguna reubicación, puede ser que vayan a los tianguis o buscar un espacio donde oferten sus productos”, dijo. “Si bien es una actividad informal, esta actividad es su forma de subsistencia de los ambulantes”, comentó.

“Buscaremos la solución para que haya menos ambulantes en las calles. Sobre el cierre de calles no estamos en el momento, hay que pensar en los comerciantes, habría que evaluar si puede ser por días”, sugirió.

Trasporte gratuito

Uno de los ofrecimientos de campaña que pregona el PES es que el transporte público sea gratuito para los estudiantes, pero admitió que es una propuesta nacional y no se puede exigir a los concesionarios de Mérida que den el servicio gratuito, al menos que reciban un subsidio por el boleto de cada estudiante.

Donde fue contundente es en el caso de los paraderos de autobuses: él reubicaría los paraderos para que no queden lejos uno de otro porque el actual esquema generó más quejas que aplausos de los usuarios.

Otra propuesta del PES es otorgar el 50% de descuento del impuesto predial.

Lo considera justo porque la pandemia castigó a la gente, ocasionó la pérdida de empleos y hay trabajadores que ganan la mitad de lo que percibían antes de la emergencia sanitaria. Su teoría es que con el descuento del 50% de este impuesto, mucha gente que no paga, lo haría por las facilidades y el descuento. Según dijo, en Mérida hay más del 40% de morosidad en el pago del predial por la tasa muy alta que ha implementado el actual Ayuntamiento.

Rodríguez Sahuí indicó que desearía, si llega al cargo, hacer una revisión de fondo del problema de las lámparas chinas que compró la ex alcaldesa priista Angélica Araujo Lara y canceló el alcalde panista Renán Barrera Concha, lo que terminó en una deuda de unos $650 millones. Buscaría fincar responsabilidades a quienes tengan alguna culpa, porque integraría un equipo legal que investigue documentalmente este caso.

Sobre la deuda, dijo que buscaría acuerdos con los demandantes para que se solucione el problema y pague lo que le corresponde a la comuna meridana.

Rodríguez Sahuí anunció que si gana la elección, crearía el Instituto de la Inclusión para que atienda a gente rechazada por algún motivo y crearía 5 centros donde capacitarán a mujeres para el auto empleo.

En contra

Rechaza de momento la intención de reubicación del aeropuerto de Mérida “porque no es tiempo” y la concesionaria acaba de invertir más de $900 millones en su modernización y ampliación. Lo mismo con el Tren Maya, no está de acuerdo “porque no hay claridad sobre su trayectoria, cuánto va a costar el boletaje, ni siquiera hay la certeza si va a concluir en esta administración federal”.

“El Tren Maya está dañando las reservas ecológicas de Yucatán y de Mérida”, afirmó. “Aquí hay muchos cenotes, los puede dañar y no se está tomando en cuenta el daño ecológico que ocasionaría”, lamentó.

También fijó su postura sobre lo que haría con el “paso deprimido”, el carnaval y las ciclovías. En el primer caso pidió que ya no se le llame “paso deprimido” a la obra vial porque no siente para estar en esa condición, es un paso a desnivel, es un activo de Mérida que costó más de $80 millones y hay que rehabilitarlo. “Quien se atreva a taparlo incurriría en un delito por destruir un activo de la ciudad”, dijo.

Sobre el carnaval aseguró que se convirtió en un problema cuando estuvo en Paseo de Montejo y ahora no puede volver a esa emblemática avenida “por el desastre que hicieron las actuales autoridades con la ciclovía”, por lo que analizaría su situación, y respecto a las ciclovías convocaría a una reunión con profesionales y empresarios para ver lo que procede porque es una infraestructura “que causa malestar, daña la actividad de los negocios y la policía hostiga y persigue a los automovilistas que aparcan en ese sitio, incluso, sabe de personas lesionadas que pisan ‘las tortuguitas’ amarillas y por su forma redonda, resbalan y caen al piso”. “Hay más malestar que aplausos, y no se justifica lo que hicieron porque son muy pocas las bicicletas que transitan”, dijo.—Joaquín Chan Caamal

¿Por qué los meridanos deben de votar por ti?, se le preguntó.

“Somos una opción diferente, fresca, congruente, inclusiva, incluyente, no tenemos antecedentes de corrupción, presentamos propuestas viables, realizables y responsables”, manifestó. “ Yo no soy senador que está a la mitad de su período ni pretendo ser alcalde por tercera vez. Estamos presentando una alternativa real y responsable, de llegar le vamos a demostrar que las cosas se pueden hacer mucho mejor por Mérida”.

El candidato también dio su opinión, a pregunta expresa, sobre el trabajo de Renán Barrera en este trienio.

“Ha trabajado bien por el norte de la ciudad, en ciertas áreas donde hay orden y atención como el Catastro Municipal, las Ventanillas Únicas, por lo que es el sur, oriente, poniente y las comisarias, no han sido atendidas correctamente. Las comisarías parecen que están en el siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI”.

Herbé Rodríguez Sahuí fue el séptimo aspirante a la alcaldía de Mérida que participa en el diálogo con los 10 candidatos, evento que se transmite en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por la cuenta Diario de Yucatán de Facebook. Todas las entrevistas están disponibles en esa red social.

Hoy y mañana no habrá entrevista. El lunes se reanuda la serie de diálogos a las 11 horas con la entrevista a Ismael Peraza Valdez, candidato de Fuerza por México.

