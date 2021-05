Queja electoral: Diputados piden “sacar las manos del proceso...”

En vísperas del cierre del último período ordinario de sesiones, ayer el tema electoral llegó la tribuna del Congreso, con quejas y llamados a los gobiernos estatal y municipales para que “saquen las manos del proceso” por parte de un diputado del PRI que es a la vez candidato, y una legisladora del PAN cuya hija también busca un cargo de elección popular.

En el punto de asuntos generales de lo que fue la penúltima sesión ordinaria de esta Legislatura, anteayer la diputada sin partido Milagros Romero Bastarrachea presentó una iniciativa para reformar el Código Penal.

En ella propone que se considere como una agravante a los delitos de abuso sexual, acoso sexual, violación, violación equiparada y estupro la suministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento.

La siguiente sesión plenaria fue convocada para el próximo lunes 31, precisamente para la clausura de este último período ordinario de la LXII Legislatura, si se necesitara que vuelvan a sesionar antes de que se les acabe su período a fines de agosto, sería de manera extraordinaria.

La primera en llevar el tema electoral a la tribuna fue Fátima Perera Salazar, diputada de Morena, siempre en asuntos generales, al señalar que el fraude electoral es una plaga que azota a los sistemas políticos en muy diversas latitudes.

“En nuestro país se ha expresado en formas que van desde acciones primitivas, torpes y descaradas hasta sofisticadas para realizarlo y hoy se consideran delitos graves”.

La legisladora señaló que uno de esos delitos es el llamado “turismo electorero”, el cual han documentado en San Felipe donde responsabilizan al candidato priista a esa alcaldía, Felipe Antonio Marrufo López, y con él a unas 300 personas, de quienes ya tienen sus nombres y el municipio donde realmente viven.

Por ello, anticipó que pronto presentará la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

De inmediato Warnel May Escobar, diputado del PRI y candidato del mismo partido a la alcaldía de Izamal, también uso la tribuna para hacer un llamado a las autoridades electorales para que vigilen el proceso y no se condicione o se haga un uso indebido de los apoyos locales y federales.

Según dijo, “conforme se acerca el fin de las campañas se acrecienta el dispendio y los programas del gobierno estatal con el ánimo de influir en los resultados”.

Por cierto, su adversario del PAN en Izamal lo acusó de haberlo agredido en ese municipio la madrugada del pasado martes.

Luego Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada panista y madre de una de las candidatas del PAN a diputada local, usó la tribuna para sumarse al llamado a los candidatos y autoridades municipales que se están reeligiendo, para que frenen la compra y coacción del voto, “porque vemos candidatos que no piden licencia y alcaldes y alcaldesas que están apoyando a sus candidatos”.

La legisladora recordó que habían acordado no usar la tribuna con temas electorales, pero ante los señalamientos antes expresados consideró que en todo caso, los llamados no deben ser para unos sí y otros no, sino para todos parejo, además que se está usando la máxima tribuna del Congreso del Estado, donde la pluralidad ha prevalecido y el tema principal es el legislativo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Congreso Comicios

La diputada Milagros Romero usó la tribuna para abordar el tema del proceso electivo.

Violencia electoral

La legisladora destacó que conforme se acerca el cierre de las campañas aumentan las denuncias de todo tipo violentando el proceso electoral. Lo peor es que todos hablan de moral y ética, pero hasta en sus mismos partidos no cumplen con ello, como los “siervos de la nación” que por la mañana trabajan en dependencias del gobierno federal y en la tarde salen a hacer campaña.

Instituto de transparencia

Previo a la sesión plenaria, la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción que preside Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, dictaminó por unanimidad que Néstor Irán Acosta Espadas y Vanessa Flamenco Irigoyen se integren al Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inaip), y en la última sesión del próximo lunes se aprobaría.