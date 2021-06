Ramírez Marín: Arriesgarnos a lo mismo es perder

A escasas horas del cierre de las campañas políticas, con miras a la jornada electoral del próximo domingo, Jorge Carlos Ramírez Marín envía un mensaje a los meridanos: “Tengan confianza en el cambio, es el momento de cambiar”.

“Arriesgarnos a más de lo mismo es perder competitividad, es perder empuje. Vamos a arriesgarnos por un cambio… Contrátenme a mí, a Jorge Carlos Ramírez Marín”, subraya el candidato común de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Mérida

El senador con licencia dice que está absolutamente seguro de que Mérida está preparada para un cambio de partido en el gobierno municipal:

“Soy enemigo de creer que las denominaciones ganan. Te impulsa una denominación, te impulsa un partido, pero gana la sociedad. Cuando llegas a un cargo debes dejar de ser el partido y empezar a ser el funcionario. Y trabajar para todos. Eso es lo que no ha ocurrido ahora y Mérida está ansiosa, diría yo, de tener un gobierno que de verdad represente a todos”.

Entrevistado en sus oficinas de campaña en el inicio de Paseo de Montejo, Ramírez Marín habla también de sus principales propuestas para el municipio, del PRI y el cobijo a su candidatura, del papel que han desempeñado las estructuras de los gobiernos estatal y municipal en este período y de las primeras medidas que llevaría al cabo como primer concejal, entre otros temas.

Se manifiesta optimista sobre la decisión popular del próximo domingo y dice que el único obstáculo que ha visto en la campaña es la dispersión de recursos que hacen los gobiernos del Estado y del municipio.

“Veo al síndico municipal (el alcalde en funciones, Alejandro Ruz Castro) en abierta campaña entregando obras del Ayuntamiento, veo al gobierno del Estado interviniendo directamente para tratar de guiar a los medios de comunicación, veo el aparato económico del gobierno entregando pollos, huevo, jugos… Esas cosas me preocupan, más por su efecto social que por el aspecto electoral”, enfatiza.

A continuación, los temas que, a preguntas nuestras, aborda el candidato de PRI y PRD a la presidencia municipal de Mérida.

Características de su campaña.— En primer lugar, decidimos que teníamos que hacer una campaña de acercamiento a las personas en todos los sentidos: acercamiento físico, es decir caminar y tocar puertas, y acercamiento emocional: “Soy tu amigo, el gordito Marín”.

Es alguien que ha sido dos veces presidente del Congreso (federal) y ha sido secretario del gobierno de la República, pero ha comido en tu casa, ha venido a tus cumpleaños, te saluda en cada Navidad. Es el gordito Marín, tu cuate.

No lo hicimos solo por interés electoral sino porque el momento por el cual atraviesa la sociedad meridana requiere más de comprensión y de empatía que de cualquier otra cosa. Tiene que sentir la gente que tiene a alguien.

Propuestas de campaña.— Yo divido mis propuestas en tres grupos. Primero, la reactivación económica. Allí están los créditos a la palabra para las mujeres emprendedoras y los micro y medianos créditos que el Ayuntamiento va a respaldar para las empresas. Allá está el rescate de la industria turística y de la industria del vestido. Allá está el programa de renovación de parques, eliminación de baches, rehabilitación de unidades deportivas. ¿Qué significa? Empleos temporales.

El segundo grupo es salud. Con el primer grupo yo hago que tengas ingresos, pero con el segundo evito que dejes de tener dinero. Además, me sirve para mostrarte la clase de ciudad a la que perteneces.

En lugar de hacer un “chen módulo” con un doctor, el escritorio y la enfermera, si acaso, te hago una clínica para que sientas lo que la ciudad está haciendo por ti. No estás saliendo del problema, sino que te estamos dando la solución al problema. Establezco una clínica que tiene servicios completos. De primer nivel.

Y hacemos no una sino quince clínicas en el primer año. Yo esperaría que al terminar la administración se hayan concluido por lo menos 30 clínicas en toda la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? Que éstas tienen, repito, consultorio, farmacia, laboratorio, Rayos X… Tres de ellas serán exclusivas de adultos mayores, con el objeto de que se atiendan específicamente sus enfermedades.

Dentro de este mismo rubro está la salud mental. Somos una sociedad que lidera varios departamentos muy poco honrosos. Somos segundo lugar en abuso infantil y primer lugar en abuso sexual infantil. Ocupamos uno de los primeros lugares en maltrato a animales y uno de los primeros lugares en maltrato a mujeres. No podemos sentirnos satisfechos con esos números. La salud mental tiene que ser una prioridad.

Son doscientos sesenta y tantos suicidios al año. Muere más gente por mano propia que asesinada. Esto habla de una salud mental que necesitamos atender con prioridad.

Dentro de esto mismo está el tema de las adicciones. Planteo hacer el primer centro de rehabilitación de adicciones en Mérida con internamiento, es decir, que la persona se pueda alojar allí hasta que el problema se resuelva.

También está el tema del tejido social. Tejido social es deporte: 30 campos infantiles de béisbol y femeniles de sóftbol. Una renovación de las actividades culturales teniendo como meta recuperar todos los espacios culturales o susceptibles de difusión cultural de la ciudad, parques, escenarios, teatros, apoyo a teatros independientes.

En la parte deportiva planteamos cero jóvenes en la calle. Hoy no se pueden utilizar las unidades deportivas porque tienen dueño, cuesta utilizarlas. Es lo contrario de lo que yo quiero.

En el mismo rubro está el tema de la mujer. La tarjeta M. Una tarjeta para determinado número de mujeres que llenan este perfil y no tienen otros ingresos, o tienen temas como el de ser madres solteras, aunque no es exclusivo de ellas.

A estas mujeres les vamos a dar esta tarjeta, que otorga en promedio 1,200 pesos bimestrales de beneficios. No siempre es dinero en efectivo. A veces es mercancía, a veces son libros, a veces son entradas a espectáculos, a veces es una combinación de herramientas para trabajar, efectivo y alimentos.

Lo que queremos con esta tarjeta es ir regularizando la situación de estas mujeres. Se las daremos a cambio de que busquen trabajo.

También dentro de este mismo grupo está el tema de que cada clínica, por ejemplo, cuenta con un gabinete de psicología. Este gabinete es el que nos dice: “Aquí en la Melchor Ocampo vamos a hacer zumba en las mañanas. Aquí en el barrio de San Damián, por Pensiones, vamos a hacer el campeonato amateur de box, y aquí en Chuburná vamos a poner la sede del torneo interbarrios de fútbol”.

Finalmente está el tema de desarrollo urbano y servicios. Inmediatamente después de ganar voy a convocar a los especialistas para resolver los temas más importantes: agua, movilidad —es decir, tránsito y transporte público— y vivienda. Hay muchas ideas en ese sentido, desde la rehabilitación de las antiguas colonias de la ciudad para que vuelvan a ser habitadas, para que regrese la gente a vivir en esos lugares…

¿De dónde saldrá el dinero?— Mérida cuenta con esos recursos. En una breve revisión de las finanzas del Ayuntamiento de Mérida encontramos 630 millones de pesos en gastos superfluos. 630 millones de pesos que se pueden redireccionar perfectamente.

Todas las propuestas están presupuestadas y fondeadas en concurrencia con el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida. Se pueden hacer con recursos propios.

Primeras acciones.— En mi primer día en el Ayuntamiento voy a firmar el convenio para empezar inmediatamente la dispersión de créditos para mujeres emprendedoras y para las empresas.

Ese mismo primer día voy a retirar los maceteros del Centro Histórico y enviaré al señor gobernador, con quien espero haber hablado desde antes, un atento comunicado para pedirle que el transporte público vuelva a estar a cargo del Ayuntamiento de Mérida, lo cual significaría inmediatamente que regresáramos los paraderos a su lugar original. Y a partir de allí empezaremos a construir, pero con el consenso de la gente.

En los primeros días tendremos un arreglo en el asunto de la ciclovía, para que puedan convivir los ciclistas y los empresarios. No estamos para perder empleos. Me parece inaceptable que me digan que por la ciclovía está cerrando un restaurante.

Vamos a convocar a las cámaras para trabajar con ellas los temas particulares de cada sector.

También en los primeros días voy a solicitar a las organizaciones de la sociedad civil que nos manden los nombres de quienes serán propuestos para ser titular del Sistema Municipal Anticorrupción. Y yo estaré enviando al Cabildo la terna en la que propongo un contralor que vigile las finanzas municipales, que no sea ni del PRI ni del PRD.

La reacción de la ciudadanía a su campaña.— Es muy, muy positiva. Puedo decir que ha sido mi mejor experiencia electoral. Si unos albañiles, desde el techo de su construcción, ven pasar tu camioneta y a lo lejos van haciendo señas para que pares; si empleados municipales te saludan efusivamente, si la gente en la calle se detiene y te saluda, pues no puedes menos que sentir mucho cariño.

El respaldo de la gente me hace sentir más optimismo.

El PRI, su cobijo y los desprendimientos de sus filas.— No he visto esos desprendimientos con respecto a la candidatura a la presidencia municipal. Se han dado sobre algunas otras candidaturas. Gente que no salió favorecida, como pasa siempre, pero en términos generales creo que el PRI fue de menos a más, creo que mejoró mucho.

Hemos tenido una buena comunicación y buen trabajo en equipo. Tardamos, nos pusimos de acuerdo no tan fácilmente, pero una vez que llegamos al punto en el que queríamos estar, todos hemos estado jalando maravillosamente.

Lo que he estado viendo es el regreso de muchísima gente al PRI.

Distintivo que tendría como alcalde.— Intensidad para cumplir mis promesas, cercanía para no hacer nada en contra de la voluntad de la gente e innovación para convertir a Mérida en una capital de talla mundial.

¿Por qué votar por Jorge Carlos Ramírez Marín? Es un hombre con experiencia, un hombre que tiene metas, todas relacionadas con el estado de Yucatán, no personales. Es un hombre que tiene las relaciones, el entusiasmo, el conocimiento para hacer este trabajo. Y que siempre ha dado resultados.

Una administración tecnológica.— El tema de la tecnología estará presente en todo. Éste es un Ayuntamiento que va a molestar lo mínimo a la gente en un traslado a las oficinas municipales.

No hay un yucateco que no tenga un teléfono. Que no lo sepa usar es porque no le han dado la posibilidad de usarlo para pedir un permiso, para solicitar un cambio, para reportar una ineficiencia.

Nosotros lo vamos a hacer. Con nuestra aplicación podrás subirte al camión y saber en cuánto tiempo vas a llegar a tu destino. La mamá podrá seguir a sus hijos en la ruta, podrá saber a qué hora tomaron el camión y a qué hora se bajaron.

Lo principal es que vas a saber a qué hora puedes salir y esperar cinco minutos por el transporte.

Guerra sucia y las redes sociales.— Las calumnias que difunden de mi persona son las mismas de siempre. Eso me da una enorme tranquilidad, porque además de que la gente ya me conoce, quiere decir que mis adversarios, afortunadamente, no tienen nada más que decir.

No tengo ninguna denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, tampoco la tengo ante la Contraloría. Y tampoco la tengo de algún asunto en particular.

Lo que me preocupa es la personalización de las redes sociales. Investiguen cómo migró la cuenta Ayuntamiento de Mérida a Renán Barrera. Y me pregunto: ¿a qué hora desligó Renán Barrera su cuenta de la del Ayuntamiento, si era su cuenta personal desde la cual contestaba el gobierno municipal?

Esta confusión, esta apropiación de los bienes de la ciudad en una campaña por la reelección me parece inaceptable.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Expectativas

Buena comunicación

Entre otras cosas, Jorge Carlos Ramírez dice que hay trabajo en equipo y buena comunicación en el PRI. También señala que no hay desprendimientos en el partido en relación con la candidatura a la alcaldía de Mérida, y los que hubo están más ligados a otras candidaturas y se trata de gente que no resultó favorecida. En contraste, enfatiza, lo que ha visto en los últimos días es muchos retornos.

De avanzada

El candidato de PRI y PRD a la presidencia municipal dice que en su administración daría fuerte impulso al uso de la tecnología para reducir los traslados de la gente a las oficinas municipales para algún trámite o solicitud.