Reafirman apoyo a Mario González en comisarías

TIZIMÍN.— No se cansa, activo y trabajador, así conoce la gente a Mario González González, candidato del PRI a la alcaldía y quien también como funcionario siempre ha dado todo su tiempo en lo que le apasiona: el servicio público.

Ayer encabezó de nuevo mítines que llenaron las canchas públicas de las comisarías Chenkekén, San Pedro Juárez y Dzonot Aké.

Los habitantes de estas tres localidades le refrendaron su apoyo.

“Usted es el presidente municipal que más ha regresado a nuestra comunidad, no una sino varias cosas y eso que nuestro municipio tiene más de 80 comisarías”, dijo don Felipe, quien afirmó que su familia ya decidió votar por González González.

El candidato priista expresó que está acostumbrado a trabajar de sol a sol para resolver los problemas que aquejan al municipio.

“Trabajamos de cerca con ustedes, aquí estuvimos atendiendo sus necesidades y dando respuesta a solicitudes, por eso vengo con la frente en alto a solicitar de nueva cuenta el voto porque a pesar de las adversidades cumplimos con la gente de Tizimín”, externó.

Indicó que su gobierno municipal atenderá a los productores, a las mujeres y jóvenes de las comisarías, pues “tenemos contemplado un programa ambicioso que echaremos a andar para beneficiar a las comunidades rurales”.

“Don Mario tiene mi voto porque él nos habla con la verdad, nos dice qué se puede cumplir y qué no y cuando habla no critica a los demás como otros candidatos, al contrario, dice que todos vivimos en Tizimín y la política debe servir para sumar y hacer amigos y a mí eso me enseñaron en mi casa, a llevarnos bien, con todos y ayudarnos unos a otros”, dijo doña Lupita, de 57 años.

El candidato señaló que la gente quiere un alcalde que toque puertas y que dialogue con los otros niveles de gobierno para alcanzar acuerdos que beneficien a la población.

“Ustedes son testigos que a lo largo de mi función como alcalde nunca nos confrontamos ni le dimos la espalda a nadie, lo que hicimos fue estrechar nuestras relaciones con el gobierno Federal y el gobierno del Estado con el objetivo de beneficiar con más obras y acciones.

“Seguiremos trabajando así a partir del 1 de septiembre, como alcalde regresaré y cumpliremos con los tizimileños”, abundó.

En todas las comisarías, el candidato priista es bien recibido y los pobladores patentizan ese cariño que le tienen a Mario González.

“No hay duda, a Mario lo apreciamos y le damos nuestro voto de confianza, en todas las comisarías va a arrasar porque cumplió a pesar de la terrible pesadilla por la que pasamos y que aún estamos viviendo”, opinó don Antonio.

“En el peor momento de nuestra historia tuvimos al mejor alcalde, a Mario González, y vamos a darle nuestro voto para que continúe el trabajo que empezó”, concluyó el tizimileño.