“Rescatar” a Kanasín

Candidato del PAN afirma que habrá un cambio

Con más adhesiones de último momento, incluso de militantes de otros partidos, el candidato del PAN a la alcaldía de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, encabeza una activa campaña y anticipa un fuerte cierre rumbo a la presidencia municipal, según indica su equipo de campaña.

“Con nuestras propuestas, el PAN ha demostrado ser la mejor opción y estamos listos para darle un nuevo rostro a Kanasín, para encabezar un verdadero cambio de la mano de los habitantes”, afirmó el joven aspirante.

El abanderado panista dejó en claro que Kanasín no puede esperar más y requiere con urgencia restablecer el orden, recuperar la seguridad y mejorar los servicios públicos.

“Somos el segundo municipio más grande del estado después de Mérida, pero lamentablemente somos de los más rezagados ante el abandono en el que nos han sumido personajes que hoy pretenden mantenerse o regresar al Ayuntamiento, como son los candidatos del PRI y de Morena”, señaló Edwin Bojórquez.

“Como ciudadano he vivido y padecido los errores, la ineficiencia y los actos de corrupción de las anteriores administraciones. Ellos son los culpables de lo que pasa en Kanasín, no merecen ninguna oportunidad más, no podemos seguir en el atraso y el abandono”, subrayó el candidato.

“Por eso me decidí a participar. Ya estamos hartos de lo mismo, ahora vamos a ponerles un alto y a recuperar Kanasín. Este municipio merece un mejor destino y junto con los ciudadanos lo vamos a lograr. Este 6 de junio comienza el cambio en Kanasín”, expresó.

“Somos la única y real opción de cambio para Kanasín y las y los ciudadanos no deben permitir que lleguen a la alcaldía candidatos reciclados y cuyas promesas carecen de seriedad y compromiso”, recalcó.

El candidato del PAN dijo que no es posible que una ciudad de poco más de 140 mil habitantes tenga pésimas calles, llenas de baches y sin iluminación, un deficiente servicio de recolección de basura, parques en mal estado, un mercado municipal en condiciones deplorables y otras carencias en materia de servicios públicos.

“En mis caminatas y visitas casa por casa, los vecinos se quejan una y otra vez de los candidatos del PRI y de Morena, que ya tuvieron la oportunidad de hacer algo por Kanasín y en lugar de servir, defraudaron la confianza ciudadana”, afirmó.

“Llegó la hora de cerrarles el paso. Mi compromiso es el manejo honesto, eficiente y transparente de los recursos del Ayuntamiento, para hacer que rindan y mejoremos la seguridad y los servicios públicos”, aseguró el aspirante panista.

“Gestionaré y me coordinaré con los gobiernos estatal y federal para traer más recursos y realizar obras de pavimentación, bacheo, aceras, limpieza de áreas públicas, ampliación de red hidráulica, pozos pluviales, alumbrado público, mejorar la seguridad pública, entre otras acciones”, detalló.