Rompen propaganda electoral en Izamal

Denuncia el PAN a quien resulte responsable

IZAMAL.— La campaña por la alcaldía de Izamal toma ya, a medio camino, un tono beligerante de parte de gente que se ha dedicado a quitar las lonas de publicidad del PAN en esta comunidad.

Electores han simpatizado con el Partido Acción Nacional, sin embargo, a lo largo de la historia de ese instituto político en Izamal, desde los tiempos de Manuel Correa Racho, ha habido represión contra los blanquiazules, como cuando se le quemó un auto Volkswagen a la entonces candidata Carmen Robleda.

También se han registrado incendios de casas, agresiones físicas a candidatos y simpatizantes por parte de gente identificada con el PRI.

Cuando se creía que este tipo de actividades ya habían quedado en el olvido, el pasado domingo 25, luego del mediodía, una de las casas de campaña del candidato a la alcaldía ubicada en la calle 33 con 42 fue objeto de la destrucción de su propaganda en donde una decena de lonas de Roberto Rodríguez Sosa y la que contiende para diputada local, Pili Santos, fueron arrancadas del lugar.

El equipo de campaña del PAN interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado en la agencia número 17 con carpeta, UNAT17G-J-340-2021 contra quien resulte responsable ante los hechos antes mencionados.

En el año de 2012, cuando el ahora finado José Miguel Rodríguez Asaf, padre del actual candidato a la alcaldía de Izamal por el mismo partido, jugó para la presidencia municipal, en el recuento de votos en el consejo municipal electoral fueron agredidos los simpatizantes panistas por los del PRI, con saldo de varias personas lesionadas en ese entonces.

En aquel entonces el candidato ganador fue el actual alcalde Fermín Humberto Sosa Lugo.

Igual en la comisaría de Sitilpech se ha hecho viral el que al menos dos camionetas de simpatizantes del PAN les han destruido sus parabrisas, las camionetas afectadas son de Zuly Valencia y Jorge Santos.

Por otra parte, en la cuenta de la red social Facebook de Jaque Ruiz Gómez se publicó lo siguiente: “Señor Warnel May Escobar que mal de su gente negar juguetes a los niños que culpa tiene ellos, si ellos no votan, (donde había lonas del PAN no dieron juguetes) ni un dulce siquiera tiraron, # Su Acción Decepciona. No les pareció mi comentario hasta lo borraron de su página”, lamentó.— José Candelario Pech Ku