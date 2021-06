Señalamientos por mala organización

“Tardaron mucho en la repartición de las boletas...”

Los ciudadanos del oriente de la ciudad salieron a votar desde muy temprano en una jornada electoral tachada de “histórica”, debido a lo que está en juego y marcada por la epidemia de Covid-19, que está registrando desde hace varios días un preocupante repunte en la entidad.

Las elecciones se celebraron en paz, sin más incidencias que las habituales. En términos generales, las casillas abrieron con retraso —cerca de las 10 de la mañana, muchas seguían sin funcionar— por las mismas causas de siempre: conteo o falta de boletas, ausencia de alguno de los integrantes de la mesa electoral, tardanza del encargado de abrir la sede, etcétera. No siempre se pudieron resolver con prontitud.

La tardanza provocó el enojo de los ciudadanos más madrugadores, algunos llegaron a los centros de votación antes del amanecer para ser los primeros en depositar su voto, pero quienes tuvieron que esperar de pie a merced del sol para ejercer este derecho.

En una de las casillas instaladas en el jardín de niños “Plan de Ayala”, en la colonia del mismo nombre del sur meridano, no se presentó ningún funcionario, con lo que el representante del INE tuvo que salir a la calle a ofrecer a quienes hacían fila el pago de 500 pesos por realizar esa función.

Por momentos el retraso en la apertura alborotó la gente. En las casillas instaladas en una sala de fiestas de San José Vergel la situación estuvo a punto de salirse de control, cuenta Edgar Cel Pech, funcionario del centro de votación.

“La gente tuvo que esperar casi dos horas, estaba muy molesta y se lo hizo saber con gritos a los representantes del INE. Las cosas se pusieron feas, pero fue natural su enojo, porque muchos llegaron antes de las siete y eran casi las 10 y las casillas no abrían”.

Además que se formaron largas filas, la gente se amontonó a las puertas de los centros de votación. Pareció que todo el mundo se olvidó que seguimos en estado de emergencia por la pandemia y no respetó la sana distancia recomendada para evitar los contagios.

Afortunadamente los encargados de las casillas cumplieron las medidas sanitarias indicadas por el INE. “A cada persona se le entregó gel antibacterial antes y después de votar, cada cierto tiempo desinfectábamos todo y se permitió solo dos votantes por casilla”, señaló Edgar.

Aunque el INE indicó que bastaba con mostrar la credencial para votar, los funcionarios de casilla sí la recogieron para tomar los datos, luego entregaron toallitas para desinfectarlas.

Edgar, un veterano en estas lides (ayer fue la tercera elección en que participa como funcionario de casilla), tiene la impresión de que el desorden imperó. “En general me parecieron muy mal organizados. Es la primera vez que me toca ver esto. “Tardaron mucho en la repartición de las boletas; en algunos casos escogieron lugares incómodos, sin espacio suficiente para votar y no dieron el mobiliario completo, al menos aquí, donde ni mesas nos entregaron”.

Por último, comentó que en su casilla hasta las tres de la tarde la afluencia de votantes había sido persistente, pero el proceso transcurría de manera muy lenta. “De hecho, en estos momentos (tres horas antes del cierre) solo han acudido 150 personas de las 638 que tenemos inscritas en este centro de votación”.

Sin importar que hubo atraso en la apertura, las casillas electorales de Kanasín cerraron a las seis de la tarde de acuerdo con el horario establecido. Sin embargo, a las personas que hasta esa hora todavía seguían haciendo fila se les permitió ingresar al lugar de votación.—Iván Canul Ek

Así pasó en las casillas de la primaria “Presidente Miguel Alemán”, el Polifuncional y un predio particular cerca del mercado.

Igual hubo reportes de que a esa hora muchas personas aún esperaban su turno en la escuela “América” de San Pedro Nohpat. Allí, donde por la mañana la Policía intervino ante el enojo de los votantes que se quejaron de que a las 10 de la mañana aún no se abrían las casillas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron la puerta.

En el caso de la casilla en la primaria “Miguel Alemán”, el personal del INE se dio a la tarea de salir a la explanada y preguntar a viva voz si faltaba alguien por votar, pues ya iban a cerrar las puertas.

Coronavirus Votos

Ni la pandemia desincentivó la participación de la gente en este proceso electoral.

Sin sana distancia

Largas filas se formaron desde las primeras horas de la mañana en la mayoría de las casillas. Lo negativo de esta muestra de responsabilidad cívica fue que en la mayoría de los casos los ciudadanos no respetaron las normas de seguridad recomendadas por el INE, principalmente las medidas de distanciamiento.

Kanasín

Tras el cierre de casillas en Kanasín, un helicóptero de la SSP sobrevoló la población mientras la gente se iba concentrando en las inmediaciones de las casillas. El parque principal fue uno de los sitios más concurridos.