Traer el Carnaval, en la agenda de Víctor Cervera

Si Víctor Cervera Hernández gana la elección a la presidencia municipal de Mérida del 6 de junio, no dudaría en sacar el Carnaval de Xmatkuil y lo traería a alguna parte de la ciudad, también pediría las concesiones del transporte público al gobierno estatal porque ahora este servicio es un desastre y el pagano es el usuario, tendría un amplio programa cultural en todo el municipio para darle trabajo a los artistas y aplicaría las leyes para el control de los desarrollos inmobiliarios que expanden la ciudad.

El candidato de Movimiento Ciudadano y aún militante del PRI cree que el origen de mucho de los problemas que padece Mérida es fruto de la corrupción que hay en la administración pública municipal y por ello él ofrece su decencia, honradez y trabajo a favor del más necesitado.

Cervera Hernández, primogénito del dos veces gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, fue el segundo candidato que participa en la serie de diálogos con los 10 aspirantes a la presidencia municipal de Mérida, mismos que fueron invitados en el orden de la antigüedad de los partidos políticos y cuya asistencia se definió conforme aceptaron la entrevista y la disponibilidad de sus agendas.

El jueves 22, como informamos, participó Renán Barrera Concha, candidato del PAN. Ambas entrevistas con los candidatos se transmitieron en vivo en la cuenta institucional de Diario de Yucatán y siguen disponibles para su consulta en esa red social. El lunes 26, a las 12 del mediodía, asistirá el candidato del PRI-PRD, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Víctor Cervera respondió todas las preguntas relacionadas con el trabajo municipal, siempre buscó algún defecto al trabajo de la administración panista, ofreció soluciones innovadoras como el reemplazo de los sumideros de las casas por biodigestores, hacer cambios a la actual ciclovía porque genera mucha inconformidad y mata los negocios que están en su ruta, quitaría de inmediato los maceteros del centro y regresaría los paraderos al mismo lugar donde estaban porque nunca debieron moverse, y no es de la idea del cierre de calles del Centro Histórico.

Donde no entró a fondo es en el terreno político. El periodista Hernán Casares, quien junto con Regina Montañez condujo el diálogo, preguntó al candidato de MC su opinión sobre el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, del cual formó parte.

“Yo salí sin ninguna acusación, trabajé muy bien”, dijo a manera de respuesta, pero el periodista le recalcó que quería su opinión sobre la administración de Ivonne Ortega.

“Ese gobierno tiene muchas perspectivas y claroscuros”, dijo. “Es como el gobierno de mi padre, lo criticaron porque tiraba piedritas al mar (para la creación del Puerto de Altura). El trabajo del gobernante lo juzga la sociedad”.

También se le preguntó por qué sigue en el PRI si es candidato de MC, a lo que dijo: “Los estatutos de Movimiento Ciudadano une a los ciudadanos. No exige que renuncies de partido”.

Pero estás compitiendo contra el PRI, se le insistió.

“Es un problema que tiene que resolver ese partido. Estoy luchando por mi gente con Movimiento Ciudadano”, respondió.

Juicio

Otra pregunta que eludió fue sobre si en su opinión ve algo bueno del trabajo de Renán Barrera como alcalde. “A Renán Barrera voy a dejar que los votantes lo juzguen. La verdad no puedo pensar en algo porque para hacer algo bueno, hay que trabajar en la calle y no encerrado en una oficina, que la ciudadanía lo decida. ¿Algo bueno? Es que ya está terminando su período, allá está la oportunidad”.

Se le pidió que mencione tres motivos por el cual los meridanos podrían votar por él. “Soy un ciudadano como todos que conoce la ciudad, he demostrado ser una persona decente, honrada y muy trabajador, con una formación basada en el trabajo hacia el más necesitado, y lo que digo es cierto y lo cumplo. Tengo una palabra impecable y por ello tengo mucho cuidado cuando empeño la palabra, mis padres me enseñaron que la palabra empeñada se cumple”.

En una pregunta adicional a las del diálogo que se transmitió en vivo, se pidió su opinión sobre si estaría de acuerdo con una estación del Tren Maya en Mérida.

“Sí, definitivamente necesitamos conectividad, el Tren Maya junto con las autopistas, el aeropuerto y el puerto de altura nos dan una opción multimodal de transporte para que dependiendo del producto que quieras transportar, puedas escoger la mejor opción”, manifestó.

“Con el Tren Maya tendremos mayor conectividad en la ciudad. Nada más que esa estación de ferrocarril tiene que ser planeada en el lugar donde realmente se necesite. Creo que es muy romántico y bonito hablar de lo que éramos antes, pero hay que adaptarse a los tiempos y es muy importante que sea funcional la estación para lo que es, no solo para turismo, sino para el transporte de carga que es lo que se maneja mucho en Yucatán”.

En ese proyecto de la estación en La Plancha los vecinos demandan un parque, ¿los apoyarías?

“Por supuesto que sí. No solamente hay un proyecto de un gran parque, sino es un proyecto para desarrollar la zona. Muchos hablan del proyecto del gran parque, pero lo que no han visto es que detrás del gran parque también hay un proyecto de arborización, de armonización ambiental donde se quieren crear ciertas zonas que presten servicios ambientales a la ciudad, incluso, instalación de viveros, no solo es un parque con banquitas para ir a pasear, sino que prestará servicios ambientales para la ciudad y la zona. Esto obligará al ayuntamiento a redirigir la planeación alrededor de La Plancha y el proyecto de desarrollo para el bien de la ciudadanía. Así es como debe de ser, hay que conocerlo para ver todas las bondades que tiene”.— Joaquín Chan Caamal

Respecto a la propuesta de un viaducto elevado o un subterráneo para que entre el Tren Maya a La Plancha, Cervera Hernández dijo que le gustaría que un ingeniero experto diera sus puntos de vista porque el gradiente del viaducto debe tener una inclinación para que suba y baje el tren, entonces para que empiece a inclinarse el ferrocarril se necesita varios kilómetros. En lo particular y como ciudadano cree que el viaducto elevado sería inviable, no sólo por su costo, sino por el impacto urbano en la zona.

¿Y el subterráneo?, se le cuestionó.

“Si empiezas a escarbar, imagínate la afectación que van a tener tantas casas, comercios, industrias. Además, no nos han dicho por dónde va a pasar el tren porque a cada rato nos cambian la zona. Una vez dicen que es más por el sur, otra por el oriente. Realmente no se sabe, habría una afectación muy grande porque en esta zona hay industrias, comercios, casas, hay avenidas y calles alimentadoras para otras colonias de Mérida, no se puede mantener cerradas uno o dos años. Entonces, cuando valoras todo esto, valoras la parte económica, la ingeniería y la parte social, solito se va volviendo inviable el proyecto”.

“Hay que verlo con realidad, sin apasionamiento y pensando en Mérida, en la ciudadanía, ver qué es lo que nos conviene y allí es donde las respuestas irán fluyendo”, apuntó.

Temas

El candidato también habló de la propuesta de un viaducto elevado o un subterráneo para que entre el Tren Maya.

Expertos

Cervera Hernández dijo que le gustaría que un ingeniero experto diera sus puntos de vista porque el gradiente del viaducto debe tener una inclinación para que suba y baje el tren, entonces para que empiece a inclinarse el ferrocarril se necesita varios kilómetros. “En lo particular y como ciudadano cree que el viaducto elevado sería inviable, no sólo por su costo, sino por el impacto urbano en la zona”.

Negocio

El aspirante de MC, de 48 años de edad y de profesión licenciado en administración de empresas por la Universidad Anáhuac Mayab, calificó el posible cambio de ubicación del aeropuerto de Mérida “como un negocio inmobiliario” y que si llega a la presidencia convocaría a las empresa que ganaron el juicio de las lámparas chinas para que pague la deuda de una vez porque mientras más se alarga el proceso, más dinero cuesta.