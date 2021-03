Víctor Manuel Cervera Hernández se registró hoy ante el Iepac como candidato a alcalde de Mérida por Movimiento Ciudadano. El registro lo tomó Hildalgo Victoria Maldonado (Foto de Carlos de la Cruz) Víctor Manuel Cervera Hernández se registró hoy ante el Iepac como candidato a alcalde de Mérida por Movimiento Ciudadano. El registro lo tomó Hildalgo Victoria Maldonado (Foto de Carlos de la Cruz) Víctor Manuel Cervera Hernández se registró hoy ante el Iepac como candidato a alcalde de Mérida por Movimiento Ciudadano. El registro lo tomó Hildalgo Victoria Maldonado (Foto de Carlos de la Cruz) Víctor Manuel Cervera Hernández se registró hoy ante el Iepac como candidato a alcalde de Mérida por Movimiento Ciudadano. El registro lo tomó Hildalgo Victoria Maldonado (Foto de Carlos de la Cruz) Víctor Manuel Cervera Hernández se registró hoy ante el Iepac como candidato a alcalde de Mérida por Movimiento Ciudadano. El registro lo tomó Hildalgo Victoria Maldonado (Foto de Carlos de la Cruz) ❮ ❯

Víctor Manuel Cervera Hernández se registró hoy ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac) como candidato a la alcaldía de Mérida por el partido Movimiento Ciudadano.

Hildalgo Victoria Maldonado, secretario del Iepac, tomó el registro del contendiente, hijo de Victor Cervera Pacheco y Amira Hernández Guerra, quienes fueron alcalde y gobernador de Yucatán y magistrada, respectivamente.

Cabe señalar que hoy, en el día de su registro, el aspirante a alcalde difundió en Twitter una foto con su fallecido padre.

Hace 45 años.

Y ahora vamos paso a paso pero firmes y decidido. pic.twitter.com/RDWgmqsFyj — Victor Cervera (@victorcervera) March 26, 2021

Víctor Cervera, primer candidato registrado a la alcaldía de Mérida, expuso que su campaña se iniciará el 9 de abril en lugar que dará a conocer próximamente.

Cervera Hernández, de 48 años de edad y Licenciado en Administración de Empresas, comentó que hoy es un día importante pues lleva tiempo "desde que inició este proyecto" y ahora podrán cumplir sus objetivos.

Propuestas de Víctor Cervera

Expuso que sus principales propuestas para Mérida se darán a conocer el 9 de abril, cuando la ley lo permita "si aceptan el registro y todo queda bien".

Sin embargo, afirmó que "todo está basado en lo que la gente quiere, lo que está necesitando y que quieren ser escuchados por una autoridad".

"La propuesta de Movimiento Ciudadano es eso, que todos los candidatos, todas las posiciones que tengamos sean ocupadas por ciudadanos, respaldados por ciudadanos y que el trabajo sea lo que la ciudadanía quiere", comentó

No renunció al PRI, pero...

Aclaró que sigue perteneciendo al Partido Revolucionario Institucional, pues no renunció a su partido.

"Movimiento Ciudadano suma a los ciudadanos sin importar el partidismo y definitivamente eso le molesta a los demás partidos".

"En el caso mío me amenazaron que me iban a expulsar (del PRI) y me imagino que después de hoy ya me va a llegar la expulsión, pero Víctor Cervera nunca renunció al PRI, es el PRI el que sacaría a Víctor Cervera".

"Si los partidos han abandonado a la gente que no les extrañe que los verdaderos políticos que queremos trabajar por la gente nos unamos a otras personas para trabajar por la gente", continuó.

Una "unión de ciudadanos"

"Si hubieran hecho su trabajo, si hubieran respetado a su militancia, si hubieran respetado a la ciudadanía no estaría pasando esto en todos los partidos".

"Aquí hay que verlo no como un cambio de partido sino como una unión de ciudadanos que queremos es trabajar y estar con los demás".

En el registro de Víctor Cervera, quien nació cuando su padre era alcalde, estuvieron presentes Vida Gómez Herrera, presidenta de Movimiento Ciudadano, entre otros integrantes del partido.