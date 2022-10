CIUDAD DE MÉXICO.— Alfredo Adame fue hospitalizado de emergencia la mañana de este lunes 10 de octubre debido a las múltiples fracturas que sufrió luego de la brutal golpiza que le propinaron dos sujetos hace unos días a las afueras de su casa. El exconductor del programa "Hoy" confirmó que fue operado de emergencia y dio detalles sobre su intervención.

Alfredo Adame es operado de emergencia, da detalles de su intervención quirúrgica

El actor y galán de telenovelas mediante sus historias de Instagram, dio a conocer que la mañana de este 10 de octubre fue operado de emergencia en el Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Ciudad de México.

En su vídeo indicó que la intervención sería para colocarle cuatro placas de titanio en el pómulo derecho, donde sufrió múltiples fracturas. Asimismo, Alfredo Adame mencionó que tuvieron que adelantar su operación debido a que los especialistas le indicaron que de esperar más tiempo las secuelas serían peores.

"Estoy aquí en el Hospital Gea González. Me llamaron el viernes en la noche y me dijeron que ya de emergencia la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba que fuera en tres semanas, pero dicen que no se puede arriesgar a que sobre todo esta fisura, el daño que está aquí (debajo del ojo) se puede llegar a hacer mayor”, explicó el expolítico.

Adame indicó que la cirugía comenzaría a las 8:30 de la mañana y que duraría aproximadamente tres horas; de igual modo, manifestó que pasaría la noche en el hospital.

“Ahorita voy a entrar a la cirugía, es una cirugía de tres horas más o menos. Seguramente me voy a quedar a dormir en el hospital. Les mando un saludo y un abrazo”, concluyó el histrión.

En cuanto a su estado de salud, por el momento no se tiene alguna novedad, pues el actor comentó que se ausentaría de las redes sociales al menos por hoy.

Cabe destacar que además de las múltiples fracturas en el pómulo derecho, Alfredo Adame también confirmó que había sufrido desprendimiento de retina, por lo que la visión de su ojo derecho estaba comprometida.