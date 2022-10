¿Divorcio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo? Exhiben crisis matrimonial tras accidente

Eugenio Derbez sufrió un accidente tras presuntamente estar jugando un videojuego de realidad virtual por el cual se rompió el hombro y ha estado en cama estas últimas semanas. Pese a que salieron varias versiones del suceso incluyendo un infarto, un choque y hasta una golpiza con su hijo Vadhir Derbez quien presuntamente estaba con él y fue quien lo llevó al hospital, Alessandra Rosaldo fue la encargada de desmentir todo tipo de rumores junto con José Eduardo Derbez.

La cantante de Sentidos Opuestos ha sido quien desde el primer momento ha tenido contacto con los medios sobre el estado de salud de Eugenio Derbez, pues el actor se mantiene alejado de las redes sociales debido a su recuperación, la cual será larga y complicada y aunque desde un inicio se dijo que tendría un proceso doloroso, la realidad es que lo que le sucedió podría estarle ocasionando no solo problemas físicos sino también personales, pues al parecer Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estarían pasando por una fuerte crisis que los tendría a nada del divorcio.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estarían en fuerte crisis matrimonial

Fue durante el programa Chisme No Like que de acuerdo con lo que revelaron, Eugenio Derbez está muy deprimido y además tiene una crisis matrimonial con Alessandra Rosaldo debido a su estado de salud.

"Sabemos de muy buena fuente que Eugenio Derbez está muy deprimido, no está mejorando su ánimo, no está más contento por la fisioterapia... no le gustó cómo quedó su carrera después de este zafarrancho de mentiras... La depresión de Eugenio es realmente fuerte, incluso se habla de que con Alessandra ahora, pues se la tiene que aguantar pero..." comentó Ceriani

Alessandra Rosaldo revela estado de salud de Eugenio Derbez: "tiene nuevos dolores"

A través de un encuentro con la prensa Alessandra Rosaldo, esposa del actor mexicano, reveló que Eugenio Derbez tiene dolores nuevos pero que está muy motivado y que incluso ya tiene más independencia para moverse, sin embargo está feliz de estar en su casa; asimismo, confirmó que no está quieto y que ya hasta se puso a revisar material, libretos que no había leído y escribir cosas para su trabajo.

"Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene por un lado con mucho dolor, dolores nuevos, pero también muy motivado, muy emocionado, de que empieza ya a moverse, empieza a notar cambios, a tener un poquito más de independencia, claro que ha sido difícil enfrentar todo lo que sucedió, el golpe, la cirugía, los dolores, el alto a su vida y su rutina, pero está feliz de estar en casa".

Sobre la operación a la que se dijo que podría ser sometido para que le colocaran una prótesis, explicó que si era una de las posibilidades, pero afortunadamente no tuvieron que quitarle ni ponerle nada más, pero continúa con mucho dolor.

"Era una de las posibilidades que el doctor tenía preparada, porque nos dijo, 'a ver no sé con qué me voy a encontrar, si la calidad de sus huesos es buena, quizá puedo reconstruir, pero si no es buena, le voy a tener que poner una prótesis', afortunadamente no le tuvo que poner una prótesis y por eso es que trae 20 clavos".