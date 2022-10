Exatlón México. ¿Quién gana la fortaleza hoy 10 de octubre?

Exatlón México está por iniciar su segunda semana y como cada lunes el equipo de "Famosos" se enfrentará contra "contendientes" para saber quién gana la fortaleza hoy 10 de octubre. y logra su estancia dentro de la casa 360° que está especialmente hecha para el descanso y relajación de los participantes.

Durante la primera semana se vivieron varios momentos de tensión no solo dentro de la competencia, sino también en los mismos equipos, pues hay varias inconformidades y ya hasta hubo enfrentamientos, por lo que está siendo un inicio de temporada bastante diferente a otros.

Asimismo, tanto el equipo rojo como azul aún mantienen completos a todos sus integrantes pues el viernes pasado no hubo eliminado en Exatlón México, sin embargo, debido a la batalla por la ventaja, los azules ya tienen instalados a dos hombres que corren riesgo de salir. Aquí los detalles.

Exatlón México: ¿Qué pasará hoy lunes 10 de octubre?

De acuerdo con lo que se muestra en el avance de Exatlón México, el equipo rojo al parecer aún no termina de adaptarse y los conflictos persisten, pues Valeria y Dariana tienen una discusión ya que la primera no sintió segura a su compañera a la hora de pasar el circuito y argumenta que no hay trabajo en equipo.

Sin embargo, Dariana le dice que ella no puede decir si estaba segura o no, además, arremetió diciendo que Valeria sólo sabe trabajar de manera individual por el tipo de deporte que hace.

Tanto rojos como azules saben qué es lo que está en juego, pues tras varios días en el campamento, los "famosos" están dispuestos a pelear hasta el final por la fortaleza, incluso sabiendo que su primera semana no fue la mejor, tal y como lo menciona Stephanie Solís, jugadora de tochito bandera.

Por otro lado, los azules también están conscientes de que el más mínimo error que cometan los puede poner en desventaja, por lo que también saldrán a defender con todo la fortaleza para poder permanecer ahí los siguientes días y descansar lo mejor posible, pues ellos pueden perder a un integrante en el duelo de eliminación del viernes.

Exatlón México. ¿Quién gana la fortaleza hoy 10 de octubre?

De acuerdo con la información filtrada por las cuentas de spoilers, el equipo rojo es quien gana la fortaleza hoy 10 de octubre, y es que al parecer, pese a los problemas que tienen internamente lograron conectar en el circuito para poder obtener la victoria y quedarse con la villa 360°.

La mala noticia es sin duda para los azules, pues se vienen días bastante complicados debido a que tendrán que darle la vuelta a la página y reponerse para llegar lo mejor que puedan al duelo de eliminación, pues son ellos quienes sí o sí pueden abandonar la competencia.

¡Apoya a tus atletas favoritos con el HT #PorLaVillaExatlón! uD83DuDE0EuD83DuDD25 uD835uDDD8uD835uDDE6uD835uDDE7uD835uDDD4 uD835uDDE1uD835uDDE2uD835uDDD6uD835uDDDBuD835uDDD8 únete a la conversación. uD83DuDCF2uD83DuDFE5uD83DuDFE6 pic.twitter.com/C0c282KVT1 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 10, 2022

Exatlón México 2022. ¿Quiénes son los participantes de la sexta temporada?

Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre los participantes de Exatlón México 2022. Ellos son los integrantes del equipo de contendientes y del equipo de famosos.

Equipo azul “Contendientes”

Fogel Negrete - 22 años - Michoacán - Atletismo

Liliana Hernández - 32 años - Chihuahua - Atletismo

Manuel Paniagua - 29 años - Sonora - Waterpolo

Andrea Medina - 30 años - Jalisco - Básquetbol

Pato González - 22 años - CDMX - Wakeboard

Andrés Fierro - 22 años - Chihuahua - Parkour

Emmanuel Chiang - 28 años - Estado de México - Calistenia

Fiona Bernal - 23 años - Quintana Roo - Triatlón

Lizli Patiño - 24 años - Nuevo León - Waterpolo

Verónica Aldrete - 33 años - Jalisco - Boxeo

La primera semana de #ExatlónMx estuvo muy intensa. uD83DuDE31uD83DuDFE6uD83DuDFE5 ¡Dinos qué equipo es tu favorito! uD83CuDF34uD83DuDD25 pic.twitter.com/rKXiYphJQE — Exatlón México (@ExatlonMx) October 10, 2022

Equipo rojo "Famosos"

Josué Menéndez - 32 años - Veracruz - Lanzamiento de jabalina

Omar ‘El Negro’ Esparza - 34 años - Jalisco - Fútbol

Yannn Lobito - 27 años - CDMX - Poliatleta

Dariana García - 22 años - CDMX - Atletismo

Tzasna Carrasco - 31 años - Veracruz - Jiu Jitsu Brasileño

Estepahnie Solís - 27 años - CDMX - Fútbol Bandera

Germán Sánchez - 30 años - Jalisco - Clavados

Saray Orozco - 30 años - Guadalajara - Artes Marciales Mixtas

Valeria Payén - 25 años - Baja California Sur - Karate

Yahel Castillo - 35 años - Jalisco - Clavados

¡La uD835uDDE0uD835uDDD4´uD835uDDEBuD835uDDDCuD835uDDE0uD835uDDD4 uD835uDDD4uD835uDDE8uD835uDDE7uD835uDDE2uD835uDDE5uD835uDDDCuD835uDDD7uD835uDDD4uD835uDDD7 del Exatlón tiene un anunció importante! uD83DuDEA8 Esta noche no habrá eliminado pero el riesgo persiste. uD83DuDE31 #ExatlónElimina pic.twitter.com/U6RUmrV1yA — Exatlón México (@ExatlonMx) October 8, 2022

Exatlón México. ¿Cuándo y dónde ver el programa EN VIVO?

Exatlón México se transmite de Lunes a Viernes a las 7:30 pm a través de la señal de Azteca Uno. Puedes ver el programa en vivo en televisión de paga, abierta o desde internet en el sitio web de TV Azteca. Haz clic aquí para ir directamente.