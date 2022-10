CIUDAD DE MÉXICO.— Actualmente Galilea Montijo es reconocida como una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, y aunque muchos la ubican como una de las presentadoras estelares del programa "Hoy", la tapatía ha formado parte de diversos programas de gran éxito, tal es el caso de "'Big Brother VIP", reality show en el que obtuvo el primer lugar; debido a ello recibió un gran premio económico. Recientemente, ha revelado qué hizo con el dinero que ganó.

Galilea Montijo confiesa que hizo con el premio que ganó en ''Big Brother VIP''

En una transmisión en vivo que hizo a través de su Facebook, Galilea Montijo contó que hizo con el premio que ganó al participar en el reality show que en aquel entonces causó gran revuelo.

Asimismo, la también presentadora del programa "Netas Divinas" externó cómo fue su experiencia al estar "encerrada" con otros famosos.

"Fue una experiencia única, una experiencia que nunca voy a olvidar, ahora que está tan de moda, encerrar a los famosos, es una locura, en aquel entonces arrancó siendo un experimento, raro en todos los sentidos, pero para mí al termino, fue una gran experiencia como ganadora, nunca supe lo que es estar nominada, entonces para mí era mucho nervio", recordó la también empresaria.

En su vídeo, Galilea Montijo también mencionó que pensó que quien ganaría el reality sería Facundo; la tapatía comentó que ella nunca estuvo nominada, por lo que no podía saber si contaba con el apoyo del público, además admite que "las porras hacia Facundo eran impresionantes".

"No me imaginaba ser la ganadora, y las últimas semanas yo pedía que me nominaran para saber cómo estaba con el público. Yo pensé que el ganador iba a ser Facundo, cuando dicen tercer lugar Arath de la Torre, está increíble, pensé 'yo me llevó el segundo lugar', pero jamás imaginé que me llevaría el primero", confesó la conductora del matutino de Televisa.

¿Cuánto dinero se llevó Galilea Montijo al ganar ''Big Brother VIP''?

Tras convertirse en la ganadora del reality show, Galilea Montijo obtuvo un premio de 500 mil pesos y un auto.

En su grabación, la conductora señaló que en aquel tiempo sentía que le habían dado muchísimo dinero, el cual considera que fue bien utilizado, pues afirma que pudo hacer muchas cosas, además de que esa "lanota le ayudó muchísimo".

"Me regalaron un carro, de hecho Víctor Trujillo que era el conductor, cuando salgo me da las llaves del carro, y también me dieron dinero, para mí era una lanototota en aquel entonces... Yo dije pago un año por adelantado la renta de mi departamento, el carro lo vendí, también le estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito. Pude hacer muchas cosas, tampoco fue de 'la mujer se volvió millonaria', pero fue una lanota que a mí me ayudó muchísimo", detalló la también actriz.

Pero al salir de la casa de "Big Brother VIP'' no todo fue alegrías, pues Galilea Montijo confesó que debido a que estuvo encerrada durante 29 días, tuvo que tomar terapias al salir, ya que si fue complicado volver a retomar sus actividades.