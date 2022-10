CIUDAD DE MÉXICO.— Ricardo Salinas Pliego se encuentra dando de qué hablar luego de que se enfrascara en una pelea con una conductora que estuvo en TV Azteca durante un par de años al frente de un programa cultural. Ahora, el pleito recobra relevancia luego de que el empresario revelara el exorbitante sueldo de la exconductora de la televisora del Ajusco.

Salinas Pliego revela el exorbitante sueldo de exconductora de TV Azteca, ¿de quién se trata?

Hace unos días, Ricardo Salinas Pliego tuvo un altercado en las redes sociales con Sabina Berman, exconductora de TV Azteca.

El pleito surgió luego de que un internauta hizo un comentario fuera de lugar en una publicación de la también periodista: "Lilly Téllez para candidata de Va x México a la Presidencia. Las masas claman por ello. En especial las de Izquierda".

Pero sin que tuviera relación alguna con el comentario de la escritora, el usuario de Twitter identificado como Francisco Ochoa replicó: "¿Ya pagaste la licuadora?", y arrobó a Salinas Pliego, esto debido a que en una ocasión el empresario aseguró que una periodista tenía una deuda con Elektra por dicho electrodoméstico; sin embargo, se refería a Denise Dresser y no a Sabina.

Debido al error cometido por el internauta, la autora de "El dios de Darwin" respondió: "Nunca he comprado en Elektra. Qué horror", lo cual enfureció al dueño de la empresa, quien le reclamó con insultos y le reprochó haber aceptado los millones que le pagó por haber trabajado en TV Azteca.

"...Lo chistoso es que nunca le hizo el feo a los millones y millones que cobró en Azteca, muchos de ellos salieron del dinero de esa gente que SÍ compra en Elektra… esas personas que usted me confesó que le dan asco", tuiteó el dueño de la televisora del Ajusco.

Sabina Berman no se quedó de brazos cruzados, por lo que le respondió al líder de TV Azteca, negando haber insultado a los clientes de Elektra yseñalando que el que ofende a la gente es él.

"Nunca dije tal. Ud es el que explota como agiotista a sus clientes. Hasta 300% de cobro de interés a quien compra una camisa. No yo", escribió la periodista.

Pero Salinas Pliego decidió concluir la pelea revelar la millonaria cantidad que le pagó a Sabina cuando trabajó en su televisora.

Debido a que la periodista habló de los altos intereses que se cobran en Elektra, el empresario pidió que le regrese 10 millones de pesos de los que le pagó por laborar en TV Azteca, para donarlos a los niños con cáncer; a esta propuesta Sabina Berman ya no respondió.

¿Salinas Pliego insulta a Sabina Berman, qué le dijo?

Luego de Sabina Berman se expresó supuestamente de forma despectiva de las tiendas Elektra, Ricardo Salinas Pliego se dirigió a la exconductora de TV Azteca de manera ofensiva, lo cual desató la crítica en su contra, pero también el debate, pues no falto el internauta que lo apoyó pese a los insultos que propinó a la también periodista y escritora.

"Usted se siente elitista, aunque es una pobre muerta de hambre...", inició escribiendo en un tuit para luego agregar otro en el que fue todavía más ofensivo: "Vieja pen**ja, jod*da, horrible y mal agradecida… la debí haber corrido antes jajaja. Momia subnormal", remató Ricardo Salinas Pliego.

¿De dónde surgió el pleito entre Salinas Pliego y Sabina Berman?

Aunque las recientas publicaciones de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman han generado revuelo, la realidad es que el empresario y la exconductora de TV Azteca ya veían arrastrando un alterado.

Los problemas entre Ricardo Salinas Pliego y Sabina Berman se remontan al 2020, año en el que comenzó la pandemia y ella dejó TV Azteca.

Fue en diciembre de 2020, que Ricardo Salinas decidió realizar su fiesta anual de fin de año con miembros de TV Azteca, pese a que el gobierno estaba pidiendo evitar reuniones para controlar los contagios de Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, Sabina Berman criticó tal acción escribiendo:

"Esto es lo que no entiendes Salinas Pliego, cuando haces fiestas en momentos de emergencia colectiva, otros pagan con sus vidas y con su sacrificado trabajo. Vete a hacer chistes y fiestas a Noruega, aunque ahí sí te clausurarían".

En respuesta, el empresario le preguntó cómo se sentía cuando era su "esclava" en ADN40: "¿Me veía con miedo o quizá tenía pesadillas, lloraba cuando llegaba en su propio carro a ADN40 a trabajar, cómo se aguantaba ese sentimiento y las ganas de llorar mientras estaba al aire?... Contésteme pues, ya me está dando sueño y todavía no me ha dicho cómo se sentía cuando era mi esclava".

Sin embargo, la periodista utilizó la columna que escribe para un medio nacional para revelar que pese a tener una buena relación con el dueño de TV Azteca, buena paga y nula censura, le exigieran seguir trabajando poniendo en riesgo su salud.

"Me pagabas muy bien, más de lo que gana un Senador de la República, las mil y una veces que tus empleados intentaron coartar mi libertad de expresión, censurándome te llamé por teléfono y les ordenaste sacar sus tijeras de mi trabajo periodístico... pero el problema de la esclavitud no se presentó sino al inicio de la pandemia", escribió Sabina.

A esta publicación, el dueño de la televisora del Ajusco señaló que la periodista, escritora y conductora solo se estaba haciendo a "la víctima". Salinas Pliego agregó la razón por la que Sabina Berman dejó TV Azteca, que nada tendría que ver con la pandemia y el presunto riesgo que corría su salud.

"En Azteca todo empleado que se quiera ir, está en su libertad de hacerlo. En su afán de tirarse al piso y hacerse la víctima ha dicho algunas verdades. Aquí a todos se les apoya como la apoyamos a usted", respondió Ricardo Salinas Pliego.

"Usted sale de Azteca por su pésimo rating y por su gusto. No se haga la víctima, ya está grande, agradezca los millones de pesos que le pagué. Entiendo su coraje, siendo usted una pluma mercenaria, se quedó sin una buena entrada de dinero, así es esto, negocios son negocios", agregó el empresario.