LOS ÁNGELES.— Alessadra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, nuevamente fue cuestionada sobre la salud y recuperación del actor, sin embargo, la cantante y actriz aprovechó la presencia de los reporteros para aclarar lo dicho por uno de los hijos del también productor.

La intérprete de "Amor de papel" desmintió al también hijo de Victoria Ruffo, quien en repetidas ocasiones aseguró que no le querían dar información sobre su padre.

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, desmiente a hijo del actor

En un encuentro con la prensa, la esposa de Eugenio Derbez comentó que se encuentra satisfecha con la evolución que el también comediante ha ido demostrando con el paso de las semanas tras el accidente que le dejó 15 fracturas en el hombro derecho.

Asimismo, Alessadra Rosaldo fue cuestionada acerca de unas declaraciones que hizo José Eduardo Derbez a Adela Micha en el programa "La Saga" sobre la falta de comunicación que existió tras el accidente de su papá.

Ante esta interrogante, la cantante negó que lo hayan excluido y le ocultaran información. Sin embargo, admitió que "quedaron mensajes sin responder" pero nunca se le escondió nada.

“Claro que no, tantas cosas sucedieron ese día, en ese momento, que a lo mejor quedaron mensajes sin responder, pero no nada se le esconde, a lo mejor por eso no contestamos en el momento y por eso se sintió excluido, pero no, de ninguna manera", comentó la intérprete de "Soñadoras".

Alessandra quiso dejar a un lado esta polémica señalando que Eugenio Derbez “quieto no está”, pues a pesar de que está recuperándose en fisioterapia se mantiene muy “motivado” escribiendo y trabajando libretos que tenía pendientes.

Jose Eduardo Derbez afirmó no saber cómo se encontraba su papá tras el accidente que sufrió Eugenio.

Fue durante el programa de YouTube de Adela Miche en el que la periodista cuestionó al hijo de Eugenio Derbez sobre qué la había pasado a su papá.

Sin embargo, el actor y comediante, no pudo decir mucho, pues aseguró saber lo mismo que la prensa en cuanto a cómo se encontraba su padre tras el aparatoso accidente que le provocó una severa fractura.

Asimismo, Jose Eduardo Derbez aseguró que ni sus hermanos y mucho menos la esposo de Eugenio fueron capaces de explicarle qué pasó con el actor y cómo se encontraba.

La declaración del también hijo de Victoria Ruffo desató las burlas de Adela Micha, de quien se dijo habría realizado la entrevista en presunto estado de ebriedad.

