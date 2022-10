Charly López, exesposo de Ingrid Coronado, ''habla mal'' de ella

CIUDAD DE MÉXICO.— Charly López, exesposo de Ingrid Coronado, mantiene una disputa legal con la conductora, sin embargo, en una encuentro con medios de comunicación, el exintegrante de Garibaldi fue cuestionado sobre la situación que se encuentra pasando la también escritora, quien se dijo decepcionada al conocer que Fernando del Solar dejó desamparados a sus dos hijos.

No obstante, el cantante salió en defensa del conductor fallecido y su viuda Anna Ferro y señaló que la "mala" es Ingrid.

Charly López, exesposo de Ingrid Coronado, defiende a Anna Ferro

El también presentador de TV, sin tener relación directa con Fernando del Solar ni mucho menos con su viuda Anna Ferro, fue cuestionado sobre la polémica en torno a la herencia del exconductor de "Venga la Alegría", quien habría dejado fuera de su testamento a sus dos hijos Luciano y Paolo.

Aunque en un principio mencionó que él no estaba enterado de dicho tema y por ello no podía opinar, cuando los reporteros le informaron sobre ello y además le comentaron que la maestra de Yoga, a días de haber muerto Del Solar, vacío sus cuentas y vendió todo lo que había en el departamento en el que vivían; el también actor mencionó que Anna Ferro tenía todo el derecho.

Lopéz señaló que la viuda de Fernando pasó momentos muy complicados al lado del conductor, asimismo, recordó que lo cuidó hasta el último de sus días, por ello Charly consideró que la coach de vida se merecía quedar con lo que el argentino dispuso.

El intérprete de "Banana" también quiso destacar que Anna Ferro hizo bien, pues según Charly López la "villana de la historia" es Ingrid Coronado a quién considera que "es una mala persona".

Charly López, exesposo de Ingrid Coronado, afirma que la conductora "es una mala persona".

En entrevista con el programa "De Primera Mano", el exintegrante de Garibaldi habló de la demanda legal que sostiene él e Ingrid Coronado por una casa en la que actualmente vive Charly López, quien destacó que todavía continua la disputa y no hay opción de tregua.

De igual modo, el también empresario sostuvo su postura en contra de la mamá de su hijo Emiliano, y sin importarle mucho la crítica, dejo ver que su apoyo es para Anna Ferro, a quien le deseo "suerte", pues destacó que su expareja es "mala persona".

"Hasta donde entiendo, Fernando /del Solar) dejó en vida las cosas a sus niños y lo que está haciendo Ingrid, de lo que he escuchado, es que son cosas que no me meto. Que todo salga bien para la señora Ferro, para quien tenga que salir bien... Yo nunca he ofendido a la señora [Ingrid Coronado], dije que no se me hacía una buena persona y lo sigo opinando", comentó López.

Charly López finalizó manifestando que cada tiene lo que se merece, aunque deseo que le vaya bien a ella [Ingrid], a su hijo Emiliano y también a los otros niños de la conductora, es decir, a los dos hijos que Fernando del Solar tuvo con la autora de "Mujerón".