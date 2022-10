Florinda Meza explota contra Televisa; exhibe el bajo sueldo que ganaba con Chespirito

Florinda Meza, quien fuera esposa de "Chespirito", Roberto Gómez Bolaños, y diera vida a "Doña Florinda" se encuentra en medio de la polémica luego de revelar el bajo sueldo que le pagaban cuando trabajaba en Televisa, pues aunque muchos aseguran que se quedó con toda la fortuna del actor, ella siempre ha negado tal situación.

Cabe mencionar que, de acuerdo al portal "Celebrity Net Worth", Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" sería acreedor de una fortuna valuada en 50 millones de dólares, los cuales logró gracias a sus programas como "El chavo del ocho", "El chapulín colorado". así como por sus propiedades, empresas, proyectos en solitario, efectivo, entre otros.

La herencia que habría dejado Roberto Gómez Bolaños se dividió entre sus hijos y su viuda, Florinda Meza, la cual habría obtenido al menos 20 millones de dólares.

1976, Contraen nupcias Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, inolvidables personajes de la serie El Chavo del 8. @ChespiritoRGB pic.twitter.com/KLPEyBIeDX — elzulianorajao.com (@elzulianorajao) October 3, 2022

Florinda Meza revela el bajo sueldo que le pagaban en Televisa

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación que Florinda Meza se defendió de quienes aseguran que es millonaria gracias a Televisa, Roberto Gómez Bolaños y sus compañeros en "El Chavo del ocho".

"Ojalá fuera cierto, nombre, qué bárbaros, que tontería tan grande... yo no vivo en el Pedregal, ni en las Lomas... sabíamos vivir sensillamente", comentó la viuda de 'Chespirito',

La actriz que interpretó a "Doña Florinda" aclaró que no vive en ninguna zona lujosa de la ciudad de México y arremetió asegurando que ni vendiendo las propiedades que tiene podría llegar a juntar tal cantidad de dinero. Además, asegura que vive con miedo de que le puedan hacer algo o la puedan agredir debido a los falsos rumores que hay sobre la fortuna de "Chespirito".

Además, Florinda Meza confesó que todo fue al revés, ya que Televisa fue quien se hizo millonaria gracias a su talento y al de sus demás compañeros y comentó que cualquier actriz de esos tiempos podría confirmar lo que ella decía.

"Yo tengo una casa en la Colonia del Valle, es colonia proletaria... Me molesta, me asusta, por los plagios que hay, nunca, ni vendiendo mi casa de Cancún y la de México podría juntar esa cantidad ni de chiste, si no hay ninguna cifra, entiéndalo, quien se hizo multimillonaria en dólares, fue la empresa, no nosotros, pregúntenle a cualquier actriz de mi tiempo".

¿Cuánto ganaba Florinda Meza en Televisa?

La también productora reveló que mientras los actores de series como "Friends" y demás, ganaban aproximadamente 1 millón de dólares por capítulo, en Televisa las cosas eran muy diferentes, pues ella jamás llegó ni siquiera a los 50 mil pesos.

"Lo más que gané fueron 10 mil 500 pesos, pero muy al final, pero pesos, si nos hubieran pagado siquiera 10 mil dólares por capítulo sería millonaria, no mi vida, somos de otro tiempo".

Sobre si a Florinda Meza le gustaría volver a ver en la pantalla chica el programa de 'Chespirito', explicó: