Sofía Aragón sorprende al ''confirmar'' su relación con famoso futbolista

MAZATLÁN.— Sofía Aragón y Marco Fabián han acaparado la atención de la prensa luego de que se dejarán ver juntos en un evento. Tras esta aparición, un medio de circulación nacional reveló detalles del presunto romance entre la conductora de "Venga la Alegría" en su edición de fin de semana y el futbolista.

Gran sorpresa generó Sofía Aragón y Marco Fabián, quienes presuntamente hicieron su debut como pareja en la reproducción de la película de dibujos animados "Águila y jaguar", cinta en la que el futbolista también debutó como productor de cine y en compañía de amigos produjo el filme.

La revista TV Notas afirmó que logró entrevistar a un amigo del futbolista, quien compartió detales de la supuesta relación sentimental que ha iniciado la exreina de belleza con el exseleccionado mexicano.

De acuerdo con el entrevistado, Marco Fabián de 33 años, y Sofía Aragón de 28, se conocen desde hace muchos años, pues los dos son de Guadalajara, Jalisco, aunque hasta ahora se habrían dado la oportunidad.

La supuesta fuente cercana señaló que la pareja llevan unas cuantas semanas saliendo, pero los dos están muy emocionados esperanzados en que esta relación prospere, ya que ambos estuvieron a punto de casarse con sus respectivas parejas y al final no sucedió.

¿Cómo surgió el amor entre la conductora de "Venga la Alegría" Sofía Aragón y el futbolista Marco Fabián?

Según la fuente, la relación entre la conductora de "Venga la Alegría" y el futbolista es de años; alrededor de 2015 Marco conoció a Sofía, es decir, desde antes que ella saltara a la fama mediante los certámenes de belleza.

Asimismo, el "amigo" señaló que "ellos tienen un pasado juntos que casi nadie sabe, en repetidas ocasiones salieron para ver qué rollo, pero por circunstancias no se daba el romance y se fueron distanciando".

El entrevistado también reveló que el que Marco Fabián estuviera trabajando fuera del país también influyó para que su relación con Sofía Aragón no se pudiera concretar. Sin embargo, cuando viajaba a Guadalajara siempre iba a visitar a la exreina de belleza.

Aunque las cosas cambiaron cuando ella empezó a ser una figura pública. Tras esto ella empezó a tener relaciones importantes e incluso estuvo comprometido —al igual que él— aunque al final ninguno de los dos llegó al altar.

La presunta fuente cercana mencionó que "nunca perdieron contacto" y recientemente se volvieron a encontrar justo cuando él terminó su relación con su ex (Kristel Fabrel), y ella también estaba soltera: "comenzaron a escribirse y a buscarse un poco más y revivieron el pasado".

¿La conductora de "Venga la Alegría" Sofía Aragón y el futbolista Marco Fabián son novios?

De acuerdo con el supuesto amigo del futbolista, ni Sofía Aragón ni Marco Fabián han dicho públicamente que tengan una relación sentimental, pero en aquel evento Sofía era la "invitada especial". Asimismo, ella viajó a Mazatlán solo para verlo y estar con él la noche del estreno de la cinta que produjo el exjugador de los Bravos de Ciudad Juárez.

Por su parte, Marco Fabián ha dicho a su círculo más cercano que "después de tantos años de estar en contacto a lo mejor ya es su tiempo para estar juntos". Además "él anda fascinado con ella, la mira con ojos de amor", destacó la fuente cercana.

En dicho evento, la conductora de "Venga la Alegría" y el futbolista fueron captados muy contentos y dándose muestras de cariño, incluso se tomaban de la mano, siempre estuvieron juntos y ella le dio algunos besos; él la consintió en todo momento.

Debido a ello, el "amigo" de Fabián señaló que "no les importa si los ven juntos, no tienen nada que esconder", pero entre sus planes no está el formalizar rápido: "se están reencontrando, dándose una oportunidad en el amor y dejando que el tiempo los sorprenda”.

El entrevistado anónimo reveló que “su romance ya es un hecho”, pues próximamente harán un viaje a Estados Unidos.

Cabe destacar que Marco Fabián inició una relación con la cantante Kristel Fabre, a finales de 2020, y en agosto de 2021 le propuso matrimonio en Dubái, pero terminaron a principios de este año (2022) porque ella lo celaba mucho.

Mientras que Sofía Aragón tuvo una relación sentimental con Francisco Bernot, que duró poco más de tres años y había planes de boda, pero en agosto de 2021, ella terminó el compromiso pues no se sentía lista para dar el paso.

Actualmente, Marco Fabián juega en el equipo de futbol Mazatlán y Sofía Aragón se encuentra siendo parte de los nuevos conductores de TV Azteca, aunque hace un par de semanas dejó el matutino "Venga la Alegría" de fin de semana.