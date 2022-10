Verónica Castro. Polémica de acoso a menores fue por 'venganza'; filtran más conversaciones

Verónica Castro está en el ojo del huracán luego de que presuntamente acosó a un grupo de niñas menores de edad con las cuales mantenía contacto virtual.

Fue una presunta víctima llamada Tiara quien aseguró que ella formaba parte de "Los fantasmas de Verónica", un club de fans que hablaban con la actriz y que se veían a través de videollamadas, sin embargo, la joven asegura que con ella mantenía más contacto que con las demás, e incluso hablaban por Whatsapp desde sus cuentas personales y hasta la llegó a invitar a su casa.

Verónica Castro negó por completo tales acusaciones e incluso pidió una disculpa de Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal por difamarla y perjudicar su carrera de esa manera, pues afirma que son esas personas las que se dedican a destruir. La mamá de Cristian Castro anunció que cerraba su cuenta de Twitter por los ataques y amenazas que estaba recibiendo y que si no se disculpaban, se mantendría alejada de dicha red social.

Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona. uD83DuDE4F — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 6, 2022

Verónica Castro. Polémica de acoso a menores fue por 'venganza'

Fue a través del programa Ventaneando que filtraron presuntas conversaciones que pondrían en tela de juicio el testimonio de Tiara, la joven que exhibió el acoso de Verónica Castro y los mensajes que les mandaba hablando sobre temas de índole sexual e íntimos.

De acuerdo con la información que revelaron, al parecer ella sentía una fuerte atracción por Verónica Castro y siempre hacía comentarios sobre el físico de la presentadora, asegurando que quería estar con ella de una forma más íntima, asimismo, en los mensajes se observa que la llamaban "Abue", sin embargo, Tiara revela que le da pena nombrarla de esa manera porque sus sentimientos por ella eran otros.

En las imágenes que mostró Pedro Sola y los demás conductores se pueden leer mensajes un poco subidos de tono por parte de Tiara y otra niña que se hace llamar Natt, incluso planean emborrachar a Verónica Castro para que les hable de su relación con Yolanda Andrade y Ana Gabriel.

Cabe mencionar que la misma actriz culpó a Yolanda Andrade de estar detrás de esta polémica pues es ella quien recientemente volvió a dar declaraciones al respecto sobre el presunto romance que mantuvo con la mamá de Cristian Castro. En algunos se aprecian comentarios como:

“Jalo a emped*r a la abue y sacarle si anduvo con Ana Gabriel y Yolanda Andrade”, “Me siento muy hipócrita, si me la quiero dar”, “Se me hace raro decirle Verónica, pero se me hace peor decirle abuela, sería incesto” y “Deja tú, por chat con ella somos muy buenas y todo, y por aquí nos la sabroseamos”,

¿Por qué acusaron a Verónica Castro de acoso contra menores?

De acuerdo con otra información filtrada por Gustavo Adolfo Infante en Sale el sol, toda esta polémica de Verónica Castro y el presunto acoso a menores de edad en el grupo "Los fantasmas de Verónica" habría comenzado como una venganza por parte de una de sus fanáticas.

Escándalo en #Mexico ,la actriz Verónica Castro de 70 años en época de pandemia se reunía en ZOOM con niñas de 11 a 18 añosen charlas muy subidas de tono , y les pedía fotos de sus partes privadasuD83DuDC49 uD83DuDC38 uD83DuDC48

Si ud tiene niños ,revise que hacen desde su computador o celular uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21 pic.twitter.com/aCq8E8V1W0 — uD83CuDF39la insurgente uD83CuDF39 (@lainsurgente1) October 4, 2022

Según las declaraciones de Ana María Alvarado, fue Tiara quien inició el grupo que hizo Verónica y fue ella quien se acercó de primero con el discurso de que era una persona de bajos recursos y le pidió que le diera trabajo a su mamá. Sin embargo, Verónica Castro comenzó a ayudarla económicamente y cuando empezó la pandemia, hasta le regaló una laptop para que pudiera tomar sus clases en línea e incluso mencionó que le pagó su escuela durante más de dos años.

Sin embargo, Tiara creó otro grupo de fans en el que hablaban de Verónica Castro pero en un contexto un tanto sospechoso y fuera de lugar, acción que provocó la molestia de la actriz. A raíz de eso, dejó de apoyar a Tiara y de mandarle dinero, por lo que la joven de 18 años decidió exponerla y acusarla de acoso.