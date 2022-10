Hijo de Vicente Fernández es acusado de abuso financiero, lo estaría buscando el FBI (VÍDEO)

Uno de los hijos de Vicente Fernández una vez más se encuentra en polémica, y es que Gerardo Fernández fue acusado públicamente de presunto robo y abuso financiero. Además, la persona que lo exhibió arremetió en su contra asegurando que contaría varios secretos y además, que lo están buscando por el FBI.

Esta no es la primera vez que Gerardo Fernández se ve envuelto en este tipo de polémicas, pues de acuerdo a lo que reveló Olga Wornat, él es el que manejaba las cuentas de la dinastía Fernández y la fortuna del "Charro de Huentitán" a su manera y conveniencia.

Cabe mencionar que ahora, lo que dijo Olga Wornat en su libro sobre que Gerardo Fernández amenazó a Juan Gabriel con una pistola estaría relacionado con la nueva polémica que envuelve al hijo menor de Vicente Fernández. Aquí los detalles.

Hijo de Vicente Fernández es acusado de abuso financiero, lo estaría buscando el FBI

Fue durante el programa Chisme No Like, que Javier Ceriani y Elisa Beristaín soltaron la nueva bomba de la dinastía Fernández, pues Gerardo Fernández de nueva cuenta está dando de qué hablar y es que fue acusado por Ralph Houser Jr., uno de los socios más grande que tuvo su padre.

Ralph era conocido por manejar las carreras de Juan Gabriel, Ana Gabriel, El Buki, y Chente, en Estados Unidos, y era él quien les conseguía conciertos, shows, etc.

Sin embargo, de acuerdo con la información revelada por Javier Ceriani, Ralph Houser falleció de un presunto infarto por todo el dinero que le faltaba en el banco y porque se dio cuenta de que jamás iba a recuperar tal cantidad, pero nunca supo de ninguna estafa por parte de algún miembro de la dinastía Fernández.

"Este hombre se murió de un infarto cuando se enteró supuesta y alegadamente lo que le faltaba en el banco, o lo que no iba a ganar nunca, o lo que nunca iba a recibir".

Pero ahora, es su hijo, Ralph Houser Jr. quien está acusando públicamente a Gerardo Fernández, el hijo de Vicente Fernández, de robo y abuso financiero.

Cabe mencionar que el hijo, continuaba trabajando con todos los Fernández, desde Doña Cuquita, Alejandro Fernández y su hijo, Alex Fernández, entre otros miembros, sin embargo, ahora amenazó con ir detrás del mejor de los hijos de Vicente.

¿Por qué están acusando a Gerardo Fernández?

De acuerdo con un vídeo publicado por el mismo Ralph Houser Jr. asegura que Gerardo Fernández le robó y ya no está dispuesto a tolerar más sus "abusos financieros". Asimismo, lo retó a verse cara a cara sin ninguna pistola, lo que confirmaría lo que sucedió con Juan Gabriel, ya que según los conductores del programa, "El divo de Juárez" quería que Houser (papá) le devolviera cierta cantidad de dinero, ya que los managers en Estados Unidos solo pueden recibir el 20% de lo que cobra un artista.

Juan Gabriel aparentemente amenazó con demandarlo si no le devolvía tal cantidad, pero Gerardo Fernández lo habría intentado callar poniéndole una pistola enfrente, por lo que la polémica entre ellos no pasó a más.

Ahora, Ralph Houser Jr., arremetió con contar todos los secretos del hijo de Vicente Fernández e incluso le dijo que el FBI también lo está esperando.

"Hola, cómo están, a todo el público, especialmente para Gerardo Fernández, que ayudó a robarme. Aquí estoy para decirle a todos qué hizo ese hombre en mi vida, robándome... pero no me va a silenciar, yo voy a descubrir todos los secretos y él sabe a qué secretos me refiero, ¿por qué no vienes a Estados Unidos, sin pistola? Ven y nos vemos, aquí te estoy esperando y el FBI también".