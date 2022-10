CIUDAD DE MÉXICO.— Desde hace muchos años Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se pueden ver ni en pintura, pero el aparatoso accidente que sufrió el padre de su hijo José Eduardo habría cambiado las cosas. La protagonista de la telenovela "La Madrastra" fue cuestionada sobre cómo es su relación con su expareja.

Victoria Ruffo revela si se reconcilió con Eugenio Derbez

La actriz de telenovelas en entrevista con la prensa afirmó que no le generó alegría el accidente que sufrió su expareja, por el contrario, Victoria señaló que le da mucho gusto que se esté recuperando.

Asimismo, la actriz negó rotundamente que le desee mal al también productor, pues destacó que él es el padre de su hijo.

"A mí me da mucho gusto (que se encuentre bien Eugenio Derbez). Somos seres humanos y tenemos que darnos la mano de alguna manera. Por su puesto, no (hay que) desearle daño ni mal a nadie. La salud es importantísima, con la salud puedes estar bien con tu familia, trabajar. Es el papá de mi hijo y es lo más importante", declaró la actriz de "Corona de Lágrimas"

Sin embargo, cuando los reporteros de los distintos medios de comunicación le cuestionaron sobre si ya hubo o habrá una reconciliación, la también llamada "La reina de las telenovelas" señaló que no, pues una cosa es desearle el bien al papá de su hijo José Eduardo Derbez, y otra cosa es ser "amigos".

"No, eso no (una reconciliación). La vida pasa y hay que ir madurando, pero de ahí a una reconciliación, no", aclaró Victoria Ruffo.

Pero la esposa de Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, comentó que existe la posibilidad de que pueda volver a reunirse con el actor y productor de "La Familia P. Luche". Aunque esto solo sucederá cuando José Eduardo se case.

"Si ahí sí (en la boda de Jose Eduardo Derbez podría haber un reencuentro), pero nada más ahí, él en su mesa y yo en la mía. Claro que nos damos la paz y nada más", explicó la actriz.

#VictoriaRuffo reacciona a la situación que vivió #EugenioDerbez y sorprende con respuesta al preguntarle si habrá reconciliación con él, después de la boda falsa.#PájarosEnElAlambre uD83DuDC26 en #SaleElSol uD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6gzK1 pic.twitter.com/Ni5lenEib9 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 12, 2022

Cabe destacar que antes de que Victoria Ruffo fuera cuestionada sobre una reconciliación con su expareja, su hijo José Eduardo confesó que su mamá sí se preocupó por la salud de Eugenio Derbez cuando se enteró del terrible accidente que sufrió.

El joven actor señaló que a pasar de que sus padres no tienen contacto desde hace años, la actriz lo tiene en sus oraciones y espera que se recupere lo más pronto posible.

¿Por qué Victoria Ruffo y Eugenio Derbez presuntamente se odian?

La enemistad de los actores habría surgido luego de que Eugenio Derbez supuestamente engañó a Victoria Ruffo con una boda falsa. Esta ocurrencia del también comediante trajo como consecuencia el distanciamiento entre él, la actriz y por ende de su hijo José Eduardo.

No obstante, en entrevista con Yordi Rosado para su programa transmitido por YouTube, el actor de la película "CODA" afirmó que Victoria Ruffo siempre supo que todo se trataba de un juego, incluso su familia se abría prestado para que se llevara al cabo la presunta boda falsa.