CIUDAD DE MÉXICO.— Al parecer, Verónica Castro no quiere la ayuda de nadie, pues recientemente, la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, salió en defensa de la famosa, pero la actriz en lugar de agradecérselo, arremetió contra ella e incluso le señaló que tomaría acciones legales contra la también presentadora de "Sale el Sol".

Periodista que trato de defender a Verónica Castro es ''amenazada'' por la actriz

Recordemos que, el periodista Jorge Carbajal, en su programa "En shock", transmitido por YouTube, sacó a la luz las supuestas conversaciones que Verónica Castro sostuvo con menores de edad.

Tras este tremendo escándalo, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado salió en defensa de la intérprete de "Macumba", pero esto solo generó el enojo de la actriz, por lo que la mamá de Cristian Castro la amenazó.

En una reciente emisión del programa "Sale el Sol", Ana María mencionó que de acuerdo con una investigación se enteró de que Verónica Castro había apoyado a una niña de 'Pequeños Gigantes' pagándole la escuela. Por lo que señaló que el "chat 'inapropiado' no fue para aprovecharse ni acosar a nadie".

"Cuando estaban en el programa de 'Pequeños Gigantes' esta chica Tiara se acercó a Verónica Castro para pedirle dinero para comer, ese es el primer contacto que tiene, con esta chica principalmente", mencionó la también reportera, quien confundió el nombre de la niña y, en lugar de decir Taicia, dijo Tiara, quien tuvo problemas con la actriz.

La conductora del matutino de Imagen Televisión externó que "Vero le habría dado a la menor para gastos como el de la despensa y "durante cuatro años le estuvo pagando la escuela a esta chica", detalló Ana, quien añadió que la actriz y la niña mantenían conversaciones en privado porque checaban a qué cuenta depositarle.

Pero los comentarios de Ana María Alvarado enfurecieron a Verónica Castro, quien se comunicó con la comunicadora para pedirle que desmintiera la información.

Asimismo, la conductora de "Pájaros en el alambre" manifestó que la cantante le envió varios mensajes en los que la acusaba de mentirosa y recibir dinero para desprestigiarla; estos textos los leyó en su canal de YouTube.

Los mensajes que Verónica Castro le envió a la periodista...

"Estás diciendo que yo le mandaba dinero, ¿cómo es posible?, también tienes que demostrarlo, yo nunca mandé dinero a esa persona, es Tiaisia, no entiendo por qué el afán de destruir a una persona, nunca le di dinero, no sé cuál sea su cuenta, no la conozco, nunca la he visto", escribió Verónica Castro.

Y añadió la actriz: "A mí no me defiendas diciendo que tuve contacto con esa persona que tanto daño me ha hecho, eso no es ayudar, y menos a ella, yo me retiré del lado de ellas por la malicia que tienen... es mentira que la haya conocido en el programa... Ten cuidado no te conviertas en un ser despreciable, tienes que entender que me estás hundiendo, eso es como si yo hubiera mantenido a alguien".

"No entiendo por qué estás inventando mentiras, no me digas que a ti también te están pagando o te están forzando. Que Dios te perdone", agregó la mamá de Cristian Castro.

Ana María le responde a Verónica Castro y exhibe los mensajes "amenazadores" que la actriz le envió

Después de leer los mensajes de Vero, Ana María le señaló que ella la defendió, asimismo, admitió que se confundió de nombre, pero le prometió que lo aclararía.

"Yo te he defendido, no he hecho otra cosa. Dije que has ayudado a algunas de las chavas, pero por generosidad", indicó Anna

"Yo me equivoqué dije 'Tiara' y la niña a la que ayudó es Tiaisia, pero como dije que le pagó la escuela, a Vero no le pareció porque dice que va a parecer que estaba pagando para pedirles a cambio algo, yo le dije que lo iba a aclarar, pero como no lo hice en la mañana ya me acusó con Maxine Woodside, y me mandó a decir que (enviará a sus) abogados y que tienen intervenido mi teléfono, porque están haciendo una investigación", explico la presentadora de TV.

La también colaboradora del programa "Todo para la mujer", manifestó no tenerle miedo de las amenazas que Verónica hizo en su contra, pues ella no hizo más que defenderla: "Que lo haga, yo no tengo nada qué ocultar".

Asimismo, aprovechó para aclarar que ella nunca ha recibido dinero de un famoso para hablar bien o mal, pero dejó en claro que Verónica Castro sí lo ha hecho, por lo que le llegó a pagar a Chucho Gallegos.

Ana María Alvarado finalizó su vídeo recordando que intervenir un teléfono es ilegal, por lo que espera que eso no esté ocurriendo realmente.

¿Verónica Castro acepta que sostuvo conversaciones con niñas?

En los mensajes que Verónica Castro le envió a Ana María Alvarado, la actriz y cantante aceptó que estuvo en un chat con menores de edad, pero eso sucedió hace más de un año, pero se salió de éste, porque se dio cuenta que las menores tenían malas intenciones.

"Verónica Castro me aclara que esas conversaciones fueron hace más de un año y que ella se salió del chat cuando se dio cuenta que algunas de las chicas tenían malas intenciones", aclaró Ana María Alvarado.

Pruebas pruebas aquí están!!! Créanlo o dúdenlo!! @JorgeCarbajalOf @EnShockOficial #MeQuedeEnShock #VeronicaCastro hablando en un zoom privado con MENORES sobre el uD83CuDF46 de #GabrielSoto uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDC40uD83DuDE2C pic.twitter.com/KTQLz7HUUH — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) October 4, 2022

Debido a ello, la periodista de espectáculos reiteró que sigue pensando que Verónica Castro fue parte de las conversaciones debido a que no pensó que se metería en un grave problema.

Yo lo que comenté y sigo pensando es que ese chat se hizo en principio con chicas que eran fans de Verónica Castro, hubo muchas horas de plática y dos o tres momentos donde la conversación no fue adecuada, Verónica Castro cometió el error de seguir en la conversación cuando no fue adecuado", comentó Ana María Alvarado, quien al final recibió ''amenazas'' por salir en defensa de la actriz.