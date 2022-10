Viuda de Fernando del Solar responde a Ingrid Coronado: ''se han dicho mentiras''

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, respondió a las declaraciones de Ingrid Coronado sobre el testamento del conductor, en el que aparentemente no les dejó nada a sus hijos, Luciano y Paolo, y por el contrario, la mayoría de sus pertenencias y propiedades se le quedaron a la que fuera su última esposa.

Fue en el programa Ventaneando, donde Ingrid Coronado se mostró sorprendida luego de que dieran a conocer lo que dice el testamento de Fernando del Solar y ahí fue donde afirmó que iniciará un proceso legal contra Anna Ferro, por la casa de Cuernavaca, la cual vendió todo lo que había adentro sin autorización de la conductora, ya que ella es la dueña debido a que la propiedad forma parte del fideicomiso que ambos tenían.

Además, aseguro que verá que a sus hijos les toque lo que por derecho, les corresponde por parte de la herencia y bienes que dejó Fernando del Solar en su testamento, ya que no esperaba que dejara a sus hijos así de desprotegidos.

A través de una publicación en Instagram acompañada de una foto de un paisaje, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, reapareció luego de las declaraciones de Ingrid Coronado cuando se dio a conocer el testamento de Fer del Solar.

En su mensaje, Anna Ferro asegura que se han dicho mentiras y verdades a medias y que ella, al igual que todos es un ser humano imperfecto, pues ha cometido errores, pero está orgullosa de sus cicatrices y de la mujer que es actualmente.

"Todas mis cicatrices son de todas las caídas que he tenido y de la mujer en la que me he convertido y me siento orgullosa de quien soy".