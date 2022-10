Pinocho regresa al cine, ahora de la mano de Guillermo del Toro

LONDRES (EFE).— En la actual fiebre por revitalizar el mito de la marioneta de madera con espíritu de niño, Guillermo del Toro se desmarca con su particular visión de Pinocho, una película en animación “stop-motion” en la que no falta ni una constante de su cine.

Desde los monstruos que pueblan sus películas hasta la religión, el fascismo, la muerte y la soledad, “Pinocchio” parece por momentos un destilado de los temas que conmueven al cineasta tapatío, que ayer presentó en el Festival de Cine de Londres el estreno mundial de su más reciente película.

La prensa especializada acogió con aplausos la proyección del filme, más dirigido a jóvenes y adultos que a niños pequeños.

El “Pinocchio” dirigido por Del Toro y el veterano animador Mark Gustafson embarca a la marioneta y su “padre” Gepetto en una odisea ambientada en la Italia del dictador Benito Mussolini, con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial (pese a que el original de Carlo Collodi se remonta a finales del siglo XIX).

Una versión única

No faltan el inseparable Pepe Grillo ni un hada de apariencia fantasmagórica, como tampoco el malvado dueño del circo que recluta a Pinocho, el Conde Volpe, aunque la acción queda subordinada al vínculo entre Gepetto y su criatura.

Esta revisión del clásico, producida por Netflix y realizada en colaboración con Jim Henson Company, llega solo unas semanas después del “remake” del clásico de Disney que dirigió Robert Zemeckis con Tom Hanks, en el mismo año que una versión rusa en 3D y tras la que los italianos Matteo Garrone y Roberto Benigni estrenaron en 2020.

Pero sus creadores no tienen duda: este Pinocho es único e inconfundible.

“El nuevo elemento es que tomamos el tema fundamental, que es que debe obedecer y ser bueno para convertirse en un niño real, y le damos la vuelta totalmente para decir: la desobediencia es importante, así es como se aprende”, dijo Gustafson.

El sello personal de Del Toro hace que sus oficiales fascistas remitan a los de “El laberinto del fauno” y “El espinazo del diablo”; su circo ambulante traiga esencias de “El callejón de las almas perdidas”; el rechazo que suscita Pinocho recuerde a la criatura de “La forma del agua”, y sus alusiones religiosas puedan llevar a “Cronos”.

Del Toro explicó cómo la técnica del “stop-motion” es una vieja conocida para él.

“Lo he hecho desde que empecé de niño. Fundé una compañía que hizo ‘stop-motion’ en efectos de maquillaje por más de una década. Empezamos el movimiento en México antes de hacer ‘Cronos’ (...) He estado haciendo animación consistentemente en la ultima década y este proyecto lo he estado preparando quince años ”.

La cinta se estrenará en Netflix en diciembre.