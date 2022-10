Amaia Montero estaría desaparecida; su hermana habla de su estado de salud

Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, causó preocupación en sus fans luego de que publicara una serie de fotos en las que ella misma aseguraba estar "destruida". Las imágenes, que aún se encuentran en su cuenta de Instagram, están en blanco y negro y muestran a la cantante con un semblante cansado y triste. Asimismo, en uno de los comentarios dejó una frase haciendo referencia a la vida y la esperanza, dando a entender que ésta última ya se le estaba acabando y como si no tuviera ganas de vivir.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida"