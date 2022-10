Cazzu vuelve a desatar rumores de embarazo tras concierto: Vídeo

ARGENTINA.— Cazzu, la cantante y novia de Christian Nodal nuevamente ha generado rumores de embarazo, pues una vez más, la argentina ha mostrado un comportamiento que bien podría denotar su presunto estado de gestación. Estando en pleno concierto, la intérprete de "Maléfica" tuvo que sentarse, asimismo indicó a sus fans que estaba mareada y podría desmayarse.

Cazzu vuelve a desatar rumores de embarazo tras concierto

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, ha sembrado la duda, pues en un reciente concierto la argentina de 28 años tuvo algunos percances que dejaron ver que no se encuentra del todo bien de salud.

En pleno escenario, la novia de Christian Nodal dijo sentir mareos, por lo que para evitar cancelar el show decidió realizar su presentación sentada.

De igual modo, la cantante comentó a los asistentes a su concierto que a pesar de no estar pasándola bien, quería finalizar su show. Sin embargo, los síntomas que presentó la intérprete de "Turra" desató las sospechas sobre un posible embarazo.

“Nunca me siento, ¿dónde vieron una foto mía sentada en una silla en el show, en algún lado? Hoy tengo un día complicado, entonces no estoy perreando porque siento que me mareo y es importante terminar el show”, explicó Cazzu a los asistentes al espectáculo, quienes en un principio se alarmaron.

Cazzu desata dudas ¿está embarazada? pic.twitter.com/l58fE3JVRu — Lo + viral (@VideosVirales69) October 17, 2022

Luego de la declaración de la cantante, las reacciones no se hicieron esperar y varias personas ovacionaron el profesionalismo de la rapera. Aunque una aprovechó este momento para señalar que: “¡Estaba embarazada!”

Cazzu habría hecho caso omiso a dicho comentario, aunque insistió en mencionar que se encontraba atravesando por un mal día dado que tenía algunos malestares y por eso corría el riesgo de desmayarse.

Sin embargo, la argentina tratando de que este momento no se convirtiera en una situación tensa, por lo que terminó bromeando un poco con su estado de salud.

“El equipo no se asuste, vamos a lograrlo. Y si me desmayo no pasa nada, me voy a despertar, se los juro. Pero esperemos que no, porque mañana viral: ‘la Cazzu desmayada en el escenario’. Me esperan a que yo me despierte y terminamos el show. Está bueno”, mencionó la cantante.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Cazzu desata los rumores de embarazo. Hace tan solo unos meses se creyó que estaba a la espera de su primer bebé en compañía del exprometido de Belinda, pues durante la gala de los Premios Juventud, la cantante estuvo tocando su vientre reiteradamente. Incluso cubrió su abdomen con prendas que la hacían ver con más peso.

De ser cierto que Cazzu este a la espera de un bebé, éste sería el primer hijo de ambos, quien llegaría a tan solo cinco meses después de que el sonorense terminó su compromiso con la cantante y actriz Belinda.

Es importante señalar que por el momento se desconoce cuál el estado de salud de Cazzu, así como si está embarazada o no porque ella no ha aclarado el por qué de su mareo en pleno concierto.