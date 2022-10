MÉXICO.— Ralph Hauser Jr., hijo de un importante mánager y promotor de Vicente Fernández, nuevamente ha acaparado la atención de la prensa, pues en esta ocasión, el hombre ha revelado detalles de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos que ha vivido la familia Fernández, por supuesto nos referimos al secuestro de Vicente Jr.

Filtran audios con detalles del secuestro de Vicente Fernández Jr.

Hace unos días, Ralph Hauser Jr., acusó a Gerardo Fernández, hijo menor de 'El Charro de Huentitán' de presunto robo.

Asimismo, el presunto promotor de Vicente Fernández Jr., en entrevista con el programa "De Primera Mano" habló de las conversaciones que llegó a mantener con el primogénito del intérprete de "Mujeres divinas" para lanzar la bioserie sobre su vida, proyecto en el cual contaría la verdad sobre su secuestro.

Sin embargo, el hijo mayor de Vicente Fernández lanzó un comunicado el fin de semana, negando su sociedad con él, esto habría molestado a Hauser, quien exhibió los mensajes en los que se pone de acuerdo con Fernández Jr., sobre temas que tienen qué ver con su serie. Es de este modo, algunos detalles sobre lo que sucedió con su secuestro salieron a la luz.

Aunque lo más interesante ha sido escuchar el nombre de su hermano Gerardo Férnandez, a quien en anteriores ocasiones se le ha señalado como el presunto autor intelectual de dicho crimen.

"Mi papá me dijo: 'oye, es Gerardo', yo dije: '¿cómo que es Gerardo?', y me dijo: 'yo creo que está con un coronel', y le dije: 'no', me dijo 'si, no sé qué hacer en esta situación'", se escucha en el audio.

De acuerdo a Ralph Hauser Jr., él le comentó a su padre que no creía que Gerardo tomara una decisión tan drástica como matarlo: "No creo que Gera sea así, y me dijo: 'le cortaron los dedos' y luego mi papá lloró más, y tu papá estaba viviendo con nosotros, mi papá le decía al tuyo 'compadre tienes que comer", él no quería comer para nada", narró Hauser en el audio envido a Vicente Fernández Jr.

Cabe destacar que pese a que Hauser afirmó que él y Vicente Fernández Jr., estaban preparando la bioserie llamada ''El infierno de Vicente Fernández'', pero tras la acusación que emitió Ralph sobre Gerardo, misma en la que indicó que él y la mamá del promotor desaparecieron una cuenta que dejó el empresario y que superaría el millón de dólares, Vicente Jr., la relación entre ellos se rompió.

Te puede interesar: Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández se casó con su prima hermana; periodista lo revela

Te puede interesar: En la vida real así fue como Vicente Fernández Jr. fue liberado del secuestro