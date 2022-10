Hija de Amparín Serrano es internada en hospital psiquiátrico tras la muerte de su madre

Amparín Serrano, diseñadora y creadora de la marca "Distroller", murió el pasado mes de agosto aparentemente de un accidente doméstico y sin duda alguna, su familia, especialmente sus hijas han sido las más afectadas, pues tenían una relación muy cercana con su madre.

En la tarde del lunes 17 de octubre, Minnie West, hija de Amparín Serrano y cuñada de Belinda, reveló en sus redes sociales que fue internada en un hospital psiquiátrico. Esto fue lo que dijo.

A través de su cuenta de Instagram, Minnie West se pronunció desde el primer día sobre la muerte de su madre, Amparín Serrano, y aunque se notaba la tristeza y el dolor con el que le dedicaba cosas a la exintegrante de Flans, cualquiera podría pensar que es normal lo que está sintiendo, pues está en un duelo y el proceso de aceptar una pérdida tan grande puede ser muy complicado.

A través de fotos, canciones, vídeos animados e incluso hasta con los mismos muñecos de Distroller, la novia de Nacho Peregrín, hermano de Belinda, recordaba a su mamá para poder "sentirse más cerca" de ella.

Incluso, hace unas semanas compartió que se fue a un viaja que al parecer tenían planeado las dos juntas y aunque ella misma aseguró que no lo estaba disfrutando del todo, estaba haciendo su mejor esfuerzo para tratar de estar bien.

Ahora, tras más de dos meses desde que falleció Amparín Serrano, Minnie West confesó que no está bien y que necesita ayuda para poder superar la muerte de su madre. La actriz y empresaria decidió ingresar a un hospital psiquiátrico para recibir atención profesional y poder sentirse mejor poco a poco.

Con una serie de fotos, Minnie West escribió que estará internada un mes aproximadamente y que fueron varias las personas que se despidieron de ella.

En las imágenes se puede ver que su padre la está abrazando y en otra se aprecia que su novio, Nacho Peregrín, hermano de Belinda, también se despide de ella con un beso.

Minnie West reconoció que sin su mamá no puede estar bien y sabe que la salud mental es lo más importante, por lo que mandó un consejo a todas las personas para que no se sientan avergonzadas de pedir ayuda si lo necesitan.

"Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante..."