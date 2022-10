CIUDAD DE MÉXICO.— Tal parece que Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar está decidida a dar su versión sobre la polémica en torno al testamento que dejó Fernando del Solar y el departamento en el que vivía con el exconductor de "Venga la Alegría" y que se niega a dejar pese a que éste pertenece a Ingrid Coronado.

Pero de acuerdo con una periodista, la maestra de Yoga, al igual que la primera vez que habló, lo volvería a hacer mediante un medio que le pague por la exclusiva.

La viuda de Fernando del Solar vendería la exclusiva del pleito con Ingrid Coronado

A días de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro recibió fuertes críticas, pues apareció en la portada de una revista.

Asimismo, en dicha publicación, la también coach de vida afirmó que Ingrid Coronado había interpuesto una demanda contra el conductor argentino, tan sólo unos días después de la muerte del padre del también modelo. Tras el escándalo que se generó, la exGaribaldi logró demostrar que quien había iniciado el proceso legal fue el exconductor del programa "Hoy".

Pese a las críticas y a todo lo que se ha dicho, hasta el momento Anna Ferro no ha salido a aclarar o desmentir todos los rumores sobre ella.

Únicamente he hecho algunas publicaciones en redes sociales, mismas en las que entre líneas ha hablado sobre la forma en la que trata de enfrentar los difíciles momentos que está viviendo.

Sin embargo, se dice que la viuda de Fernando del Solar estaría buscando cómo dar a conocer su verdad o su versión.

La periodista Ana María Alvarado indicó que Anna Ferro habló primero, pero luego se retractó y desde eso ha mandado mensajes asegurando que la gente no la conoce

"Asegura que la gente no la conoce y en eso tiene razón, no la conocemos, más que de nombre, bueno, la conocimos en la boda, y a mí me dio mucho gusto verlos tan felices, entiendo que se amaban", inició comentando la también conductora de "Sale el Sol".

La conductora de "Todo para la mujer" prosiguió mencionando que Anna está pensando en salir a dar una versión, pero no sabe a que medio de comunicación:

"Tengo información de que Anna está pensando en salir y dar una versión, pero no sabe a quién, no sabe con quién hablar de una manera limpia que no haya malas intenciones y la dejen expresar lo que siente. Mucha gente se lo ha dicho porque sólo sabemos una versión, es la que hemos escuchado, y no sabemos las dos versiones", comentó la periodista.

Cabe destacar que la última vez que Anna Ferro hizo una publicación en redes sociales fue hace unos días. La viuda de Fernando del Solar señaló que ahora entiende por qué Fernando del Solar quería mantenerla alejada de su mundo laboral.