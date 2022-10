Conductora de Venga La Alegría se va del programa por problemas de salud

Venga la Alegría es uno de los matutinos más famosos de la televisión mexicana, sin embargo, en esta ocasión una conductora anunció que no podría estar en el programa debido a problemas de salud.

Recordemos que desde la salida de Sandra Smester, han habido cambios en la televisora e incluso se rumora que conductores como el Capi Pérez, Anette Cuburu, Laura G, entre otros podrían ser despedidos. Incluso se ha dicho que el productor del matutino, Dio Lluberes, estaría a tan solo unos días de ser despedido de la televisora del Ajuscto. Aquí los detalles.

Fue Alana Lliteras, conductora de Venga La Alegría Fin de Semana y exparticipante yucateca de MasterChef Junior, quien relató en sus redes sociales que se ausentaría estos días del programa debido a problemas de salud, y aunque aseguró que no se sentía mal y que incluso le realizaron una prueba de Covid-19 para descartar cualquier síntoma o malestar, la producción le indicó que mejor se fuera a su casa para no arriesgar a cualquier miembro del staff o los demás conductores del programa.

A través de su cuenta de Instagram, Alana Lliteras grabó el momento en el que incluso la sacaron del foro antes de terminar el programa y argumentó que la producción la sobreprotege porque aunque solo tenía un ligero resfriado y un poco de tos, no permitieron que se quedara. La también influencer reveló que ella se sentía bien y que no quería irse sin acabar su jornada laboral.

"Terminó el día temprano, ya nos vamos porque me sobreprotegen, me están excluyendo, que, porque tengo tos, y que tengo que descansar, me mandaron a mi casita y yo me siento bien", comentó Alana.