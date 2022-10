Toñita de La Academia confirmó que uno de los exalumnos de la primera generación estuvo muy delicado de salud y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La también conocida como “Negra de oro” reveló a los medios que está trabajando muy duro para regresar por completo a la música y tendrá varias colaboraciones en las que participarán sus compañeros del programa de TV Azteca.

Recordemos que recientemente, Toñita estuvo participando en “Las estrellas bailan en Hoy” donde tuvo polémicas participaciones, sin embargo también ha estado el ojo del huracán por el pleito que tiene con Myriam Montemayor, a quien incluso ha amenazado con golpearla pues asegura que es una persona arrogante e hipócrita.

Ante la situación, Myriam quien recientemente fue madrina de La Academia 2022, aseguró que tomaría acciones legales contra Toñita y hasta la pondría una orden de restricción, pero fue precisamente hace unos pocos días que ella misma reveló que no tenía ninguna demanda en su contra y volvió a decir que Montemayor solo quiere ser el centro de atención.

La Academia. Exalumno fue operado por grave problema de salud; Toñita lo confirma

Fue durante una entrevista para los medios de comunicación que Toñita reveló que Miguel Ángel tuvo que ser operado de la próstata y aunque sí estuvo grave y hospitalizado, logró salir adelante y ahora ya se encuentra mucho mejor.

“Estuvo delicado porque tuvo una operación y tuvo una infección, que sí ya las estaba dando también y no sabíamos ni a quién, que era lo peor, pero gracias a Dios salió avante”, indicó Toñita

Asimismo, señaló que el exalumno de La Academia no fue tan abierto respecto al tema de su enfermedad y no quería que nadie lo ayudara, no por orgulloso, sino porque no quería dar lástima o que pareciera que necesitaba algún recurso. Asimismo, detalló que lo admira porque a pesar del complicado proceso que vivió, el siguió adelante y continuó con su vida y su trabajo como si nada hubiera pasado.

“No quiso ayuda de absolutamente nadie porque, no es que sea orgulloso, lo que pasa es que decía Miguel Ángel ‘negra, todo mundo me ve como ¡Ay! Pobrecito. Yo prefiero mil veces trabajar... Me tocó ir a acompañarlo, trabajó, allí andaba con puntos y el vato mil respetos”, apuntó.

¿Qué le pasó a Miguel Ángel de La Academia?

Respecto a lo que le pasó a Miguel Ángela, Toñita dijo que le dio una infección muy fuerte en la próstata, la cual le causaba mucho dolor y si estuvo muy delicado de salud. Tuvo que ser sometido a una operación pero actualmente ya se encuentra mucho mejor.

Incluso, la "Negra de Oro" confirmó que colaborará con su amigo y exalumno de La Academia en una nueva canción llamada "Perdón", la cual, aunque no detalló fecha, comentó que saldrá en octubre.

“Yo solo hago una colaboración con él, pero me da mucho gusto porque la gente pedía colaboración con alguno de mis compañeros y uno de ellos era Miguel Ángel; imagínate, la voz tan bonita de Miguel. Se llama ‘Perdón’ y próximamente va a salir en octubre”, compartió.