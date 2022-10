Violeta Isfel arremete contra Televisa; exhibe mal sueldo de ''Atrévete a soñar'' (VÍDEO)

Violeta Isfel siempre será recordada por su íconico papel de "Antonella" en Atrévete a soñar de Televisa, la versión mexicana de una novela argentina llamada "Patito feo".

"Antonella" y su grupo "Las divinas" sin duda alguna marcaron un antes y un después dentro de la televisión mexicana y es que, el elenco que estaba conformado por Danna Paola, Eleazár Gómez, Alejandro Speitzer, Roxana Puente, Cynthia Klitbo, Vanessa Guzmán, entre otros, fue todo un éxito en México y en toda Latinoamérica, pues realizaron varias giras por todo el país, firmas de autógrafos, hacían campañas publicitarias, utilizaban su imagen en un sinfín de productos, etc.

Sin embargo, al parecer tener tanto éxito no sirvió para nada, porque ahora Violeta Isfiel ha revelado que Televisa no les pagó bien y que solo les daban el sueldo de la novela y de los conciertos. Esto fue lo que dijo.

A través de una entrevista que Violeta Isfel tuvo con con el youtuber Doble G, la actriz de Atrévete a Soñar habló sobre su experiencia en la novela y cómo Antonella impactó su vida de una manera que ella no imaginaba, pues los personajes fueron los favoritos del público por muchos años y gracias a ellos llegaron a realizar giras nacionales e internacionales y hasta llenar más de cinco veces el Auditorio Nacional.

Sin embargo, tal y como Dulce María reveló en su momento con RBD, tanto a Violeta Isfel como a sus demás compañeros les pagaban muy mal y no recibían nada de las regalías por usar su imagen, pues aunque llenaban escenarios y eran campaña de gran cantidad de productos, no les daban las ganancias correspondientes, incluso dijo que actualmente gana más por subir historias de Instagram que con la novela.

La también empresaria e influencer aseguró que aunque ella sabía que su sueldo era muy poquito estuvo de acuerdo en su contrato porque no esperaban que tuviera tanto éxito la novela.

Por otro lado, la actriz recordó que tiempo más tarde intentó negociar con la producción, pero le dijeron que no había presupuesto, ante esto Violeta aceptó seguir pues consideraba que esta era oportunidad mas grande de su vida.

“Sí a mí me dices que va venir todo esto que ha venido, me lo vuelvo aventar con el mismo sueldo. Si vamos a crecer más como artistas, va, no me quejo, si no fue justo, creo yo, pero lo que vino después fue glorioso”, dijo la actriz.