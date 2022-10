MÉXICO.— Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra inmerso en una polémica, pues de acuerdo a varios medios de comunicación, el boxeador se habría "pasado de copas" en la fiesta de XV años de su hija; como consecuencia, el púgil habría sacado de la celebración a Grupo Firme y Carín León, quienes fueron invitados a cantar en tan majestuosa celebración.

Sin embargo, tras el escándalo que se ha desatado el intérprete de "La boda del Huitlacoche" aclaró sí realmente fue corrido de la fiesta de Emily Cinnamon.

Carín León habla de la polémica en la fiesta de XV Años de la hija del ''Canelo'', ¿lo sacó?

Recientemente, la influencer de espectáculos ‘Chamonic’, dio a conocer que tiene en su poder un vídeo en el que se muestra el momento en el que ''Canelo'' Álvarez corrió de la fiesta a Grupo Firme y Carín León. Según la creadora de contenido, esto sucedió debido a que el boxeador ya estaba pasado de copas.

Pero a días de esta polémica, Carín León rompió el silencio al respecto. En un encuentro con la prensa, el cantante afirmó que la pasó muy bien en los XV años de Emily Cinnamon, la primogénita de Saúl ''Canelo'' Álvarez.

El cantante quien se presentó en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, también comentó que no había podido dormir, pues la celebración duró hasta la mañana siguiente.

“La gente es muy borracha, le paramos hasta las 7 de la mañana (del día siguiente), ni he dormido, venimos encarrerados”, comentó el intérprete de "No es por acá".

Antes de finalizar la entrevista, Carín agradeció al "Canelo" por la atención y haberlo contemplado en tan importante celebración.

“Convivimos como familia”, destacó León y aprovechó para agradecer al Canelo: “por hacerme parte de este momento tan especial”.

“Aprovechamos y cantamos nuestras canciones, nos la pasamos genial”, añadió el intérprete en un encuentro con medios de comunicación

Cabe destacar que según explicó la influencer 'Chamonic' desde sus redes sociales, Álvarez sintió que el cantante le robaba el show que él había montado para el cumpleaños de su hija.

Por su parte, Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales luego de que se especulara que había tenido una discusión con el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez durante la fiesta de XV años de Emily Cinnamon, que se llevó a cabo el pasado 15 de octubre.

Mediante sus historias de Instagram, Eduin publicó una fotografía en la que de modo breve supuestamente se habría pronunciado al respecto de esta polémica en la que se ha visto envuelto:

"Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar porqué la prensa no me quiere... Todos los medios de comunicación hablan puras pendejad... sobre mí", reveló el cantante, quien aseguró sostener una buena relación de amistad con el pugilista tapatío.