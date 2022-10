Romina Marcos, hija de Niurka, sufre accidente y está en silla de ruedas ¿qué le pasó?

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, se encuentra participando en el reality "Las estrellas bailan en hoy" de Televisa, y aunque hace unos días fue tendencia porque Andrea Legarreta presuntamente le pidió que bajara de peso, ahora la actriz e influencer ha sufrido un accidente que la mantiene en silla de ruedas.

Su última presentación de baile en el concurso de "Hoy" la hizo en silla de ruedas, y aunque algunos críticos le agradecieron el gesto otros opinaron que solo quería dar lástima. Esto fue lo que sucedió.

¿Qué le pasó a Romina Marcos y por qué está en silla de ruedas?

Romina y Josh están participando en Las Estrellas Bailan en Hoy Campeón de Campeones y aunque fueron ganadores la temporada pasada, en esta ocasión, hay cosas que les están jugando en contra.

Este martes, Romina Marcos salió bailando en silla de ruedas pero, ¿qué le pasó? Todo fue debido al montaje de una coreografía en la que sufrió una fisura en el hueso del dedo gordo de su pie izquierdo, situación que le impidió bailar con normalidad con su pareja, pues, de acuerdo con los doctores, debía tener cuidados para una recuperación rápida, situación que orilló a los bailarines a realizar un baile en silla de ruedas.

“Quiero hacer las cosas bien, y las tengo que hacer, si quiero seguir aquí lo voy a hacer bien, en una silla de ruedas”, mencionó la hija de Niurka Marcos

Sin embargo, y a pesar de la situación, Latin Lover la cuestionó su asistencia a una entrega de premios, donde Romina Marcos, además de presentarse en un baile, acudió con tacones a la alfombra roja.

“Los tacones solamente me los puse para la alfombra roja y bailando traía botas para cuidar mi dedo”, comentó la hija de Niurka Marcos.

Una vez aclarada la situación del evento, la pareja presentó su performance al ritmo de disco, mismo que cautivó al jurado, agradeciendo su profesionalismo y capacidad de “sacarle provecho a la pista” a pesar de su condición.

“Me conmovió mucho verlos (…) sin duda lo que yo vi, fue, aparte de bello fue conmovedor, en el sentido de que nada los detiene y eso me parece admirable, mis respetos.

Emma Pulido no está contenta con baile de Romina Marcos en silla de ruedas

Pero no todo fue color de rosa, ya que al momento de calificar las coreografía la maestra Emma Pulido no tuvo consideración pues comento, tenían que darle un valor a la silla, no utilizarla como un simple objeto, otorgándole así la calificación de 6.

“No estamos haciendo lástima, en este programa anteriormente otras personas se han lesionado y han tomado la decisión de irse del programa o de no bailar entonces yo estoy aquí porque quiero bailar”, respondió Romina al jurado.

A pesar del mal momento que pasaron con la juez de hierro la pareja obtuvo muy buenas calificaciones, por parte de Andrea una evaluación de 9, mientras que Latin Lover les puso 8 teniendo un puntaje total de 23.