Paola Durante revela llorando que fue estafada; así fue el modus operandi (VÍDEO)

Paola Durante reveló llorando que fue estafada. A través de sus redes sociales la modelo y conductora contó a sus seguidores que fue víctima de un fraude y que le había robado todos los ahorros que tenía en el banco.

La excolaboradora de Paco Stanley quiso compartir su caso no sólo para hacerlo público y pedir ayuda, sino también para advertir a sus seguidores el nuevo supuesto "modus operandi" que están ejecutando los "hackers" para hacerse pasar por titulares de instituciones bancarias. Esto fue lo que dijo.

Paola Durante revela que fue estafada; así fue como sucedió

A través de un vídeo publicado en redes sociales, Paola Durante rompió en llanto al revelar que fue estafada. La conductora confesó que todo comenzó luego de que recibió una llamada del banco en la que le comunicaron que habían depositado en su cuenta un préstamo, sin embargo, ella nunca lo solicitó.

“Me sacaron todo mi dinero del banco, me robaron todos mis ahorros. Ya metí mi reporte a Banamex, yo no sé si me van a ayudar o no. No me gusta subir cosas cuando estoy vulnerable o cuando estoy mal, pero solo quiero contarles que tengan mucho cuidado, los estafadores están peor que nunca”

Una vez que se comunicó con el supuesto banco para decir que ella no había solicitado ningún tipo de préstamo, le indicaron que lo regresara o de lo contrario tenía que pagarlo, por lo que se dispuso a devolver el dinero que había caído a su cuenta.

“El día de antier me dijeron que yo había hecho un préstamo, yo nunca pedí un préstamo en el banco, me hicieron un depósito. Me llamaron según del banco y me dijeron que yo había hecho un préstamo, que había solicitado un préstamo y les dije que no (...) que tenía que devolver ese dinero porque si no lo tenía que pagar”

Una vez que devolvió tal cantidad, Paola Durante se llevó la peor sorpresa, pues su cuenta estaba en ceros, lo que significaba que le habían robado todos sus ahorros y el "trabajo de toda una vida". La modelo confirmó que ya reportó su caso al banco correspondiente pero no sabe si la van a ayudar.

“Devolví ese dinero y cuando vi mi cuenta de ahorros al otro día, mi cuenta estaba en ceros. Así que tengan mucho cuidado si les mandan dinero, si le llega dinero a su cuenta, mejor repórtenlo al banco”, destacó la artista,

