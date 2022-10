Los Montaner, en pie de ayuda

MIAMI (EFE).—Ricardo Montaner y su familia anunciaron la creación de la fundación The House Project, que reúne y consolida las iniciativas solidarias que ya tienen en marcha bajo el lema “Every Heart Can Be a Home (Cada corazón puede ser un hogar)”.

El anuncio fue hecho por Montaner, su esposa Marlene y sus hijos Mau y Ricky, Camilo y Evaluna, Cristóbal, Stefi, Sara y Andrea mediante un comunicado.

En el texto exponen que su propósito es “seguir tocando corazones dispuestos a aportar para cumplir su misión: ayudar a las personas a creer en sí mismas a través del servicio comunitario”.

Hace más de 20 años, con una primera casa llamada La Ventana de Los Cielos, ubicada en Florida, la familia Montaner comenzó una vida de servicio a través de proyectos concretos y sostenibles que en los últimos 6 años se ha extendido por varios países: Venezuela, República Dominicana, Colombia, India y Jordania.

“Nuestra misión es que a donde vayamos y donde estemos, nos quepa la necesidad del otro en el alma”, dijo Ricardo Montaner, que nació en Argentina hace 65 años pero desde los 6 vivió en Venezuela, y ha vendido millones de discos a lo largo de su carrera.

“Cada una de nuestras casas es amor, familia, unidad, contención y ayuda. Cada una de nuestras casas es nuestro hogar”, dice Marlene Rodríguez Miranda, la esposa de Montaner, con el que tiene tres hijos (Mau, Ricky y Evaluna), que se dedican todos a la música.

Los Montaner ejecutan proyectos específicos en nutrición y suministro de alimentos, acceso a la salud y a los medicamentos, construcción de viviendas dignas, suministro de agua potable, acceso a la educación, a la electricidad, a Internet, educación medioambiental y prevención del maltrato y abandono animal.