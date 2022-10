ESPAÑA.— Paulina Rubio se encuentra como juez de la décima temporada del programa "Mira Quién Baila", sin embargo, el "regreso" de la cantante de 51 años de edad a la pantalla chica no es lo que ha dado de qué hablar, sino que el penoso momento en el que fue exhibida cuando supuestamente estaba haciendo sus necesidades fisiológicas la ha colocado en la mira. Sobre este escándalo la también llamada 'Chica dorada' ha hablado.

Paulina Rubio afirma que es un fotomontaje el penoso momento que protagonizó en la playa

Hace unos días, la intérprete de temas como: "Mío", "Algo Tienes"o "Yo No Soy Esa Mujer", se convirtió en tendencia en redes sociales debido a unas imágenes en las que se le mostró protagonizando un incómodo momento.

De acuerdo con la prensa española, quien fue la que captó a Paulina Rubio en una playa de Europa, la exintegrante de Timbiriche no pudo aguantarse las ganas de ir al baño, por lo que se habría apartado del grupo con el que estaba para ir a hacer sus necesidades en un "rincón" de la playa.

Las fotos compartidas por el programa español llamado "Fiesta" y que es conducido por Emma García, causaron revuelo, pues exhibieron a la intérprete de "Ni una sola palabra" supuestamente usando la playa como baño, por si esto fuera poco, el programa afirmó que la 'Chica dorada' usó una piedra para limpiarse.

"Paulina Rubio":

Porque fue captada haciendo del baño en una playa. pic.twitter.com/0RnvHxq5qC — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 19, 2022

Como era de imaginarse, los comentarios, las críticas, pero sobre todo los memes no tardaron en las redes sociales, donde el nombre de Paulina Rubió destacó.

Sin embargo, es importante señalar que una vez más la privacidad de Paulina Rubio se vio afectada tras difundirse estas imágenes de un momento íntimo.

Las otras piedras viendo como se limpia la Paulina rubio pic.twitter.com/5mefOuUeKw — brendhell (@brend_neko) October 18, 2022

Paulina Rubio en la playa pic.twitter.com/H4YkkTQ19b — Alfredo Castillo (@Alf_Castle) October 19, 2022

¡No mamá, no veas por qué es tendencia Paulina Rubio! uD83DuDCA9 pic.twitter.com/cIIomMPgYl — Simpsonito III (@SimpsonitoMX) October 18, 2022

Paulina Rubio: " Ya no lele pancha"



La sirenita... pic.twitter.com/jnnbHyGRyL — YouTube: BorrachosVIP uD83DuDC7E (@SoyBvip) October 21, 2022

En exclusiva filtran fotos de Paulina Rubio pic.twitter.com/XUkQaXVIIf — Homero Thompson del Lago del Terror (@hbermejo_9) October 18, 2022

Sobre esta polémica, la intérprete de "Mi nuevo vicio" señaló que al ser una figura pública se tiene algunas desventajas como la exposición de su privacidad.

Pero en cuanto a la viralización del audiovisual difundido y en el que supuestamente se le ve en la posición habitual para ir al baño, la cantante negó ser la persona que han expuesto.

"Eso es un fotomontaje", afirma Paulina, quien agregó: "No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad".

Este video de Paulina Rubio me ha hecho el día, pero más por la narración



"Y Paulina, hace caca" jajajajajajaj pic.twitter.com/TL3qHEYtVt — Efraín (@Ef_Tocho) October 18, 2022

Según lo indicado por El Universal, la cantante ha aprendido a lidiar con este tipo de noticias que tratan de manchar o afectar su imagen, pero le preocupan sus hijos, ya que tiene que ser más rigurosa con las medidas que toma para protegerlos de este tipo de ataques.

No obstante, Paulina Rubio reveló que tras la muerte de su mamá, Susana Dosamantes, ella prefirió alejarse de las redes sociales y ese tiempo de introspección lo ocupó para componer las canciones de un nuevo proyecto musical en el que llevaba tiempo trabajando.

Cabe destacar que la cantante acaba de estrenar el vídeo musical del tema "Me gusta", primer sencillo de esta nueva etapa en la que además se inicia como artista independiente. Asimismo, Paulina indicó la canción en la que habla del disfrute de bailar la hizo con el cantante urbano Maffio.