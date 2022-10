CIUDAD DE MÉXICO.— La personalidad que posee Galilea Montijo la ha colocado en una posición privilegiada, pues la tapatía es considerada como una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, sin embargo la también modelo y empresaria ha sido catalogada como una figura polémica, pues con cada comentario que suele hacer desata el escándalo.

Ahora, 'Gali' volvió a sincerarse en un programa de TV; ahí destapó su experiencia con el uso de drogas.

Galilea Montijo habla de su experiencia con sustancias psicotrópicas

En una nueva emisión del programa "Netas Divinas", la presentadora estelar del programa "Hoy" volvió a desatar los comentarios luego de que fuera cuestionada sobre si se arriesgaría a probar diferentes cosas en el amor, pues su compañera Natalia Téllez resaltó que ella no le cierra las puertas al poliamor.

Fue tras la afirmación de la protagonista de "Todo por Lucy" que Galilea Montijo destacó que ella está segura que le gusta el placer, pero que tiene miedo a que pasen cosas mayores y luego eso se convierta en un problema.

Si bien Natalia habla del poliamor, las presentadoras de programa de Unicable relacionaron este tema con las drogas y fue así como la presentadora del matutino de Televisa narro su experiencia.

“No, no creo. Soy muy abierta, abierta a escuchar, abierta al placer, pero yo sí creo y me da miedo porque sé que una cosa te llevaría a la otra. No sé si eso me ha detenido mucho en cuestión de drogas, por ejemplo también”, destacó la ahora juez en ¿Quién es la Máscara?

Galilea Montijo reconoció que le teme a las drogas, pero en algún momento probó la marihuana, por lo que aseguró que algo más fuerte no le gustaría, ya que sabe que puede ser muy dañino para ella.

“Yo siempre lo digo, me gusta muchísimo la bebedera y la fiesta, pero siempre he sido muy miedosa, por ejemplo, de poder probar alguna droga. He probado la marihuana y me he reído muchísimo y me di cuenta que no era lo mío, pero pasar esos límites donde me da miedo que puedan venir más cosas”, añadió la también empresaria.

La confesión de Galilea como era de esperarse desató los comentarios en redes sociales. Algunos usuarios aprovecharon para retomar el tema de su presunta relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva (alias 'El Barbas') para señalar que posiblemente durante esa romance fue que 'Gali' consumía marihuana.

