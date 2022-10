CIUDAD DE MÉXICO.— Luisito Comunica dio a conocer que asistió este pasado 22 de octubre a la Marcha zombie que se realizó en la Ciudad de México, sin embargo afirmó que no fue la mejor experiencia, incluso mencionó que todo salió mal desde un principio, pero lo que más le dejó un mal sabor de boca fue haber temido por su seguridad.

Luisito Comunica asistió a la Marcha zombie en CDMX; confiesa que temió por su seguridad

A través de sus redes sociales, el famoso youtuber poblano contó a sus seguidores cómo fue su experiencia al asistir a la Marcha zombie en la CDMX.

Hordas de zombies se apoderaron de las calles principales del centro de la #CDMX para el regreso de la Marcha Zombie 2022. #AbreLosOjos #ImagenNoticias con @franciscozea @imagenZea pic.twitter.com/cCwaLncRqn — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 25, 2022

Luisito inició relatando que se confundió de hora, por lo que con todo y maquillaje de zombie tuvo que realizar algunos pendientes, pues no iba a desperdiciar su tiempo, así que tuvo que hacer su día normal.

“Yo había leído en redes que la Marcha zombie empezaba a las 10 de la mañana, me paro temprano me maquilla mi amiga la Cami, llegó y no hay nadie. Me dicen: ‘No carnal es hasta las 4:00 de la tarde’. Yo el único maquillado”, dijo entre risas el creador de contenido,”

“Ni modo, haré actividades de mi día normal de zombie” agregó Luisito en una historia compartida en su Instagram.

Tras finalizar sus pendientes y aún disfrazado de zombie, se dispuso a unirse a la Marcha zombie a las 4:00 de la tarde como se especificó. Luisito Comunica recordó que dicho recorrido comenzaría en el Monumento a la Revolución para terminar en plancha del Zócalo.

Aunque hasta este momento todo era risas y diversión, el también influencer y empresario confesó que quedó un poco decepcionado del evento.

Mediante un vídeo compartido desde la Marcha zombie, el creador de contenido poblano dejó ver que había tanta gente que ya no podía pasar, pero la situación empeoraría, pues su seguridad se vería afectada.

De acuerdo con lo comentado por Luisito Comunica en un intento de pedirle una foto, se empezaron aventar hacia él al grado que revelo que sintió un poco de miedo, debido a ello prefirió quitarse sin terminar el recorrido.

“Me tuve que ir porque la gente se pone un poquito agresiva. Entiendo la emoción, y la apreció mucho, pero si sentí el riesgo en varias ocasiones”, comentó el influencer.

Cabe destacar que el youtuber anteriormente ha vivido un par de malas experiencias a causa de la euforia de sus fans, pues éstos sin ser su intención lo han afectado.

Recordemos que en 2021, en su visita a Venezuela, el acoso de sus fans fue tanto que el influencer no soportó la situación y de la impresión se desmayó. Previo al desvanecimiento, Luisito Comunica trató de contener a la multitud e incluso hizo un intento de organizarlos, pero ésto no sucedio, por lo que en vídeo que se hizo viral quedó grabado el tan comentado momento.

uD83DuDEA8Noticia de última horauD83DuDEA8



Luisito Comunica se desarma ya, SÍ, SE DESMAYA en Venezuela. Los fans no respetaron, ya les había dicho que tranquilos y les valió.



Ya se reportó en MAURG1: https://t.co/zdOT3CxlkF pic.twitter.com/Jl4Ow7AM6F — MAURG1 uD83DuDD4A (@maurg1) August 20, 2021

Aunque si de marchas hablamos, ese mismo año (2021) con motivo del Día del Orgullo Gay, el youtuber y su novia Arianny Tenorio acudieron al evento realizado en la Ciudad de México, estando ahí, el creador de contenido Luisito Comunica estuvo a punto de ser víctima de robo.

"Todo iba muy alegre, todo iba muy cool, todo bonito, todo chulo, pero me quisieron robar en pleno evento, en plena marcha, yo sentí claramente cómo mi teléfono empezaba a desalojarse del mi bolsillo", relató el youtuber en una de sus historias de Instagram.