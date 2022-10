Conductora de ''Venga la Alegría'' rompe en llanto; la tachan de falsa

CIUDAD DE MÉXICO.— Kristal Silva nuevamente se encuentra participante en el concurso dentro del programa "Venga la Alegría": ‘¡Quiero Cantar!’, y aunque el público parece estar complacido con la actuación de la presentadora, pues esto se ve reflejado en los votos que recibe semana a semana, ahora la gente no estaría del todo contento con ella, incluso algunos la han tachado de falsa tras romper en llanto en pleno escenario.

Conductor de ''Venga la Alegría'' rompe en llanto; la tachan de falsa

En su reciente participación en ‘¡Quiero Cantar!’, la también exreina de belleza conmovió a los jueces con su interpretación de la canción "En cambio, no" de Laura Pausini, tema que aborda la pérdida de un ser querido, y una situación que comprende a la perfección Kristal, pues reciente falleció su abuelita.

Aunque en su presentación, la conductora de "Venga la Alegría" trató de dar su mejor actuación, al finalizar la música rompió en llanto.

Con lágrimas en el rostro, Kristal Silva mencionó que no le importaba las calificaciones del jurado, porque aseguró que cantó con el corazón, además de confesar que extraña mucho a su abuelita.

“Se fue hace cinco meses y no puedo con el dolor aún… Esta canción es dedicada para ti, no me importa el resultado, lo hice con el corazón, lo hice para ella... Me duele el corazón, me duele mucho que no está...”, comentó la conductora.

Asimismo, la presentadora de TV explicó que ella no pudo ir a Tamaulipas para despedirse de su abuela, por lo que será un duro golpe regresar a su estado para las fiestas decembrinas, pues ya no volverla a ver.

"No entiendo cómo va a ser ese momento cuando regrese a Tamaulipas y no esté ahí, no escucharla, pero bueno, es parte de la vida", puntualizó entre llanto la modelo.

Por su parte, Laura G, Pato Borghetti y otros miembros de "VLA" estuvieron a punto de llorar tras escuchar la tristeza que sobrellevaba su compañera.

"Hay que valorar a las personas que tenemos ahorita, hay que abrazarlos, besarlos, decirles que los queremos porque la vida se va", externó Kristal sin poder contener el llanto.

Debido a tan conmovedor momento, Patricio Borghetti concluyó reconociendo el dolor y valentía de su ‘colega’ al hablar de su pérdida, además de señalar que este dolor generó "el regreso" de una Kristal que estaban esperando ver en el escenario.

Si bien Kristal Silva recibió el aplauso de sus compañeros por dejar el corazón en el escenario, para varios internautas esta escena no fue de su agrado.

Por el contrario, catalogaron este momento como un recurso muy trillado, además de señalar que el llanto de la conductora se veía "actuado", por ello algunos la tacharon de "falsa" y de solo buscar conmover a los jueces para obtener una mejor calificación.