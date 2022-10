Louis Tomlinson evoluciona con sus nuevos temas

MADRID (EFE).—Aunque Louis Tomlinson asegura estar “muy orgulloso” de su pasado, no es fácil hablar con él de One Direction, pues su equipo lo prohíbe a su paso por Madrid, quizás para dar más espacio a un segundo disco en solitario que dice mucho desde el nombre, “Faith in the Future (Fe en el futuro)”.

“Antes de tener ninguna de las canciones ya había escogido ese título. Quería que fuese como una declaración, que mostrase mi ambición, pero también que soy una persona muy optimista”, declara el artista británico, que en los últimos años sufrió episodios muy duros como las muertes prematuras de su madre y de una de sus hermanas.

Es otro asunto del que no se permite preguntar en las entrevistas, aunque a su progenitora le dedicó el tema “Two Of Us” en su anterior álbum, “Walls”, un trabajo que debía mostrar sus opciones más allá de la “boy band” que lo encumbró mundialmente y que se disolvió en 2015. Aquel disco, por cierto, se hizo esperar largamente y llegó justo antes del parón de la pandemia, en enero de 2020.

Aún así, el haber pasado de un trabajo titulado “Muros” a otro cuya traducción literal sería “Fe en el futuro” refleja toda una evolución.

“Es una representación de mi viaje tanto en lo personal como en lo musical, porque ha habido épocas en mi carrera en que sentía que nadaba contracorriente, pero con esto expreso mi confianza en que todo va a ir a mejor”, proclama Tomlinson (Doncaster, 1991).

Será el 11 de noviembre cuando se publique esta obra de la que, de momento, avanzó dos sencillos muy diferentes entre sí, “Bigger Than Me”, con un grandilocuente y catártico estribillo, y un tema más roquero como es “Out of My System”, el cual —dice— marca aún mejor cuál será la pauta del resto de temas.

“Creo que deliberadamente he intentado tener miras más amplias que en el primer disco”, afirma respecto a aquel debut en el que puso el acento en las guitarras, convencido en cualquier caso de que “cuando la gente escuche este otro álbum, se verá el lazo invisible que lo une todo, aun experimentando con diferentes sonidos”.

Añade que, pese a la variedad, cree haberse encontrado en lo musical.

“Normalmente un artista vive ese proceso de búsqueda de puertas para dentro, pero para mí ha sido todo público al venir de One Direction”, señala al rememorar sus comienzos en solitario junto a Steve Aoki.

“Ahora me quiero poner retos. Podría elegir una vía fácil, más comercial, pero intento no repetir mi experiencia con One Direction. Se trata más bien de hacer lo que me apetece, porque soy yo quien va a tener que defender esas canciones a solas sobre un escenario”, argumenta.

El próximo año hará una gira por toda Europa, que incluye tres conciertos en España, en Bilbao (1 de octubre), Madrid (5 de octubre) y Barcelona (6 de octubre).

Respecto a su próxima gira, afirma que su intención es que se perciba la evolución respecto a la primera.

“Entonces tuve que adaptar las canciones de 'Walls' al directo, pero este álbum ya se compuso con la mente puesta en esta gira”, apunta sobre un repertorio que dominará su próximo trabajo.