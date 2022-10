Pablo Alborán no es el mismo

Hace dos años que Pablo Alborán no lanzaba un nuevo disco al mercado, aunque hayan aparecido canciones sueltas fruto de su reclusión (y la de todo el mundo) durante la pandemia.

“Me sorprende que haya alguien que no haya aprendido a valorar la vida de otra manera. Me parece consecuente y coherente, y sobre todo ahora tengo claro que hay que decir a cada momento lo que uno piensa y defender su opinión donde sea necesario, de la misma forma que puedo cambiar de opinión siempre y cuando tenga argumentos para defenderlo. Si alguien no tiene más cosas que decir que antes, quizá las que tenga puede decirlas más alto”, afirma Alborán.

Considerado el descubrimiento musical español más importante de la década pasada y que ahora, con 11 años de carrera, tiene el objetivo puesto en su quinto álbum de estudio, “De cuatro hojas”, que saldrá a la venta en diciembre, y su correspondiente gira de teatros, lo que lo tendrá ocupado hasta bien entrado el año que viene.

Asegura estar contento con un concepto musical nuevo, más ligero, hecho con ganas de que cuando escuche el disco, pasado el tiempo, recuerde lo bien que lo pasó en la época que lo hacía, dijo a un medio español.

“Sí, hay una necesidad de sentir una espontaneidad, siempre vinculado a los anhelos y el amor —recuerda—, y sobre todo plasmar en música que, para mí, la suerte no aparece de casualidad: depende de tu estado, cómo trates las cosas, y todo englobado desde un punto de vista más adulto. Si yo no soy feliz no puedo hacer feliz a nadie, y eso es un pensamiento que no he tenido antes, ni cuando era más joven”.

Por eso tiene la sensación de desahogado escribiendo o cantando “esperando que gusten, decir lo contrario es hipócrita”, reconoce.

A sus 33 años ya no quiere perder ni un minuto, “pero tampoco sentir que lo único que hago es trabajar, como me pasó durante mis tres primeros años de carrera. Mi vida era exclusivamente mi trabajo. No me arrepiento, pero desde luego no volveré a repetirlo”.

Los nuevos discos y sus posteriores giras ya no son los únicos retos que Alborán tiene entre manos.

“Por ejemplo, este disco no habría sido capaz de hacerlo como es sin la última gira de teatros, donde he recuperado el contacto con la gente, tocando en lugares donde todo puede pasar”, cuenta mientras ha procesado la idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza: ser actor.

Desde hace unos meses ha dado el paso definitivo y forma parte de una de las agencias más importantes de España, compartiendo web con Quim Gutiérrez, Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón o Inma Cuesta.

“Sigo buscando la manera de hacer algo diferente, y ahora mismo lo que trato es de ganar seguridad, armándome de herramientas y agrupar cosas, similitudes con la música (que las hay) y encontrar el camino. Cuando llegue el momento quiero estar preparado, con ilusión y humildad”.

A todo esto, hay que partir de la base de que Pablo Alborán reconoce que tiene derecho a cambiar de opinión cuando lo considere siempre y cuando tenga argumentos para hacerlo.

¿Hasta qué extremo es capaz de llegar? “Bueno, si hay algo que me caracteriza es que me contradigo cada dos por tres, me lo dicen mucho mis hermanos. Sí, yo no lo sé porque no me doy cuenta. En el trabajo menos, pero en otras cosas sí. Voy a decirte más: cambiar de opinión de vez en cuando me parece hasta sano”.

Sabor a México

Con “Viaje a ningún lado”, Pablo Alborán buscaba explorar el género regional mexicano: tenía los arreglos en mente para la canción, pero no lograba materializarla.

Fue gracias al talento de Carín León, quien cuenta con más de 14 millones de oyentes en Spotify, que logró conectar con su espíritu mexicano, y cuyo resultado auditivo ya puede escucharse en plataformas digitales.

“Siempre quise hacer algo con el regional mexicano, desde que tocaba la canción en el piano”.

Comparte que le dio la canción a Carín solo con guitarra, piano y palmas y él se la devolvió regional, como el español la andaba buscando, con tubas, trompetas, requinto “y eso me explotó la cabeza. Fue sorprendente y natural”.