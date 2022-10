“El norte sobre el vacío”, un filme que abre ventanas

El 14 de noviembre de 2010 en Tamaulipas, tras recibir amenazas para abandonar su rancho, el empresario Alejo Garza Támez murió defendiendo su propiedad del crimen organizado.

La historia, que dio la vuelta al mundo, da pie a la cinta “El norte sobre el vacío” de Alejandra Márquez Abella, conocida por “Niñas bien”.

La película es protagonizada por Gerardo Trejoluna, un actor más relacionado con el teatro que el cine, a pesar de haber sido postulado al Ariel por Mejor Coactuación Masculina por la película “El sueño de Lu”.

“El norte sobre el vacío”, en la que Trejoluna comparte créditos con Paloma Petra, Dolores Heredia, Juan Daniel García Treviño, Mayra Hermosillo y Mariana Villegas, se estrenará mañana en la plataforma Prime Video, luego de su paso por el Festival de Morelia.

“Estamos contentos y orgullosos de presentar este trabajo, hecho con mucho cariño, con Alejandra Márquez Abella y un equipo maravilloso formado en 90% de mujeres”, dice el actor en entrevista con el Diario.

Trejoluna llegó a la producción casi por recuentos casuales del destino.

“Conocí a Alejandra por (la película) ‘Niñas bien’. Ella no sabía nada de mi, descubrió mi trabajo por internet, aparecí en una plática que hice con un actor en YouTube, y así llame su atención para el personaje”.

El actor cuenta que Alejandra lo defendió a capa y espada con los productores de la cinta que cuestionaban su elección y proponían a actores con más trayectoria cinematográfica.

“Cuando Alejandra me platica la historia y en qué se inspiraba, me identifiqué bastante. Al contar con el guión, me pareció bien realizado y con posibilidades de lecturas muy variadas, que no se quedaba solo en un personaje que defendía su territorio de los malos”.

Trejoluna asegura que la historia abre otras ventanas de diferentes temas como la propiedad privada, qué es ser héroe hoy en día, qué es ser hombre, qué es ser valiente, cómo funciona la humanidad dentro de la ecología que habita y la condición de la mujer.

La película se filmó en Nuevo León y Tamaulipas, región donde ocurrió el hecho que inspiró la cinta. Sin embargo, el actor señala que en ningún momento sintió temor de que el crimen organizado apareciera.

“Nunca me pasó por la cabeza esa posibilidad de peligro. Siempre me sentí muy protegido, además, estaba tan inmerso y metido en el trabajo que tenía que hacer y como que no le di cabida en mi cabeza a pensar: por aquí está muy caliente o algo así”.

Gerardo invita al público a ver la película, de entrada “por el goce estético, la fotografía maravillosa, paisajes divinos, tomas de animales que son enternecedoras y aterradoras también. Van a sentir el calor”.

Además, continúa, se logra contar una historia que toca a todos en muchos niveles.

“Es una película muy bien lograda que dará de que hablar… el cine mexicano se hace para ser visto, de entrada, por los mexicanos, de alguna forma, representa nuestra idiosincrasia”.— Jorge IVÁN CANUL EK