Christian Nodal cancela concierto por "causas de fuerza mayor'' pero se va con Cazzu

Christian Nodal no está pasando por un buen momento, pues luego de que lo criticaran por permitir que sus fans insultaran a Belinda en pleno concierto, ahora están exigiendo la devolución de su dinero tras cancelar su presentación en Pachuca por presuntas "causas de fuerza mayor", sin embargo, se filtraron unas fotos en las que fue captado con Cazzu en Argentina. Esto es lo que se sabe.

Christian Nodal cancela concierto pero se va a ver a Cazzu

A través de un comunicado que publicó Christian Nodal el pasado 19 de septiembre, se dio a conocer que el concierto programado para el 29 de septiembre iba a ser cancelado y reprogramado para hoy 3 de octubre en el mismo lugar y con las mismas entradas, sin embargo, quien quisiera un reembolso podría solicitarlo directamente con la boletera o con la taquilla del recinto.

“Los boletos adquiridos serán válidos para esta nueva fecha, así mismo las personas que deseen su reembolso pueden solicitarlo en los puntos de venta”, se informó en el comunicado.

Sin embargo, lo que llamó la atención y el enojo de los fanáticos del exnovio de Belinda fue que las "causas de fuerza mayor" por las que supuestamente canceló dicha presentación era porque tenía que volar hasta Argentina y ver a su novia Cazzu en concierto en el Luna Park, uno de los recintos más importantes del país.

Ante esto, usuarios y seguidores de Nodal se mostraron visiblemente molestos por esta acción ya que aseguraron que no entraba en algún tipo de problema que en verdad afectara su concierto. Los fans del cantante aseguraron que él mismo se está metiendo el pie en su carrera, mientras que otros confesaron que ya han sido varias veces las que él no se presenta y no quieren devolver el dinero de los boletos.

Nodal pospone evento en México para estar con Cazzu pic.twitter.com/A13kXArbEd — Lo + viral (@VideosVirales69) October 3, 2022

“En Colima ya va tres veces que nos cancela y nada que nos regresan el dinero”; “él solito está haciendo que su carrera vaya en declive”; “Y la gente haciendo su esfuerzo para poder verlo en concierto”; “Un tóxico, lo mismo hacía con Belinda”; “En Orizaba tmb canceló”, se lee entre las reacciones.