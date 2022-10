CIUDAD DE MÉXICO.— Erika Buenfil ha dejado en claro que es una actriz con grandes anécdotas por demás extrañas, recientemente contó una con la que además reveló tener "don paranormal" el cual le hace ver gente muerte e incluso olerla.

Erika Buenfil afirma que tiene un "don paranormal": Ve gente muerta

La también llamada 'Reina del TikTok', estuvo de invitada en el programa "Netas Divinas", ahí la actriz afirmó que puede ver gente muerta como se muestra en la película "Sexto Sentido" y como muchas personas aseguran que pueden ver fantasmas.

Erika Buenfil manifestó que muy pocas personas saben del "don" que tiene, sin embargo, esto sería algo que le heredó a su hijo, pues según la actriz, Nicolás también ve gente muerta.

Y es que el presunto "don paranormal" de la protagonista de "Amores verdaderos" salió a colocación cuando Consuelo Duval mencionó que su hija siente presencias de espíritus, fue tras este comentario que Erika reveló que ella también ha tenido ese tipo de experiencias paranormales.

“Yo los veo y tuve que trabajar porque daba miedo. Un ejemplo muere un tío y yo estaba haciendo la entrada de una telenovela, el tío estaba en Monterrey, habló por teléfono y me encerró en el camerino, entonces veo a mi tío parado y le digo: ‘Ya te moriste’ porque estaba en el hospital muy grave. Le hablo a mi mamá y le digo: ‘¿Ya se murió?’ y me dice: ‘Estás cabr**”, explicó la actriz

La también youtuber, quien mencionó que nunca antes había hecho tal revelación en público sino sólo a personas cercanas a su círculo familiar, también indicó que su hijo Nicolás también ve a gente que ya perdió la vida.

Erika Buenfil señaló que a su hijo no le gusta mencionar frente a sus amistades su "don".

“Mi hijo también los siente y si huelen feo no son buenos y si huelen bien pueden venir rodeados de ángeles”, detalló la actriz agregando lo que Nicolás le comentó: “Má, los corro. Yo los corro, sáquense, pongo incienso”.

La actriz de telenovelas externó que aunque en un principio se asustaba, ahora ya está acostumbrada a ver muertos, incluso manifestó que desde hace tiempo en su casa habita el espíritu de un joven, pero a pesar del esfuerzo de pedirle que se vaya, se niega.

“Los veo y ya de plano no hago caso. Me pasan cosas como que estaba con mi mánager platicando y me dice: ‘Acabo de ver a tu hijo’ y le digo: ‘No, Nicolás está en el colegio’, pero es un muchacho que vive en la casa, que no le haga caso. Se va mi mánager, voy a la cocina y típico que dejas la bolsa, camino y tiró la silla y yo: ‘No te enojes’. Nicolás y yo corremos y regresa”, contó la actriz

“No me ha dicho nada, lo escuchamos. La otra vez escuchamos un grito, lo corrimos y hacemos todo lo que hay que hacer para sacarlo. A mí no me da tanto miedo porque estoy acostumbrada”, concluyó la protagonista de "Amor en silencio".