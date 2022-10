LOS ÁNGELES.— Las actrices Kate del Castillo y Sylvia Sáenz son parte del elenco de la nueva serie de HBO Max: "Armas de Mujer", que se estrenó el pasado 29 de octubre. En este proyecto, las mexicanas dan vida a 'Ángela' y 'Viry', respectivamente; aunque ambas tienen esposos (quienes están metidos en la mafia) las cosas cambian cuando ellos son aprehendidos, por lo que tras pasar mucho tiempo juntas con un beso intentan descubrir si una de ellas era lesbiana.

Kate del Castillo desata los comentarios tras beso con Sylvia Sáenz

En la serie de humor negro, 'Viry', el personaje de Sylvia Sáenz cree tener una atracción por 'Ángela', a quien intérpreta Kate del Castillo. Es por ello que 'Viry' decide plantarle un beso a 'Ángela'.

En la escena, 'Viry' llega directamente a darle un beso en la boca a 'Ángela' y esta reacciona diciendo: “¿qué te pasa?”

“Es un beso chiquito para ver cómo me siento en mi interior, cómo me siento con esto”, responde 'Viry' (Sylvia), y al no recibir respuesta ‘Gelita’ (Kate), vuelve a preguntar: “¿y?”

'Viry' comenta: “No sé, estoy procesando, un poquito lento, pero estoy procesando, yo creo que hay que darle un momentito, no no llega, no está llegando, hagámoslo otra vez más (uno) chiquito”.

La escena finaliza cuando 'Ángela' se niega a besar de nuevo a 'Viry', por lo que le propone cerrar el momento con un abrazo.

Esta escena de la nueva serie que protagoniza Kate del Castillo desató los comentarios de fans e internautas de la protagonista de "La Mentira" (1998), pues mientras algunos señalaron el profesionalismo de la actriz, otros más tacharon de cliché la actuación de la hija de Erik del Castillo.

Recordemos que no es la primera vez que Kate protagoniza un beso lésbico en una serie de televisión, anteriormente en "La Reina del Sur" también lo experimentó con 'La Teniente'.