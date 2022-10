Luis de Llano habla sobre Sasha Sokol: ''No me arrepiento de nada'' (VÍDEO)

Tras casi siete meses de que Sasha Sokol denunciara a Luis de Llano por presunto acoso y abuso durante la relación que tuvieron cuando ella era menor de edad, ahora el productor reapareció ante los medios y rompió el silencio sobre el proceso legal que enfrenta. Aseguró que no se arrepiente de nada de lo que pasó y que se encuentra en "perfecto estado". Aquí todos los detalles.

Luis de Llano habla sobre Sasha Sokol: ''No me arrepiento de nada''

Luis de Llano, quien se había mantenido fuera del ojo público, fue captado a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y ante la insistencia de algunos medios accedió a responder algunas preguntas; sin embargo, al ser cuestionado sobre el tema de Sokol, así fue como respondió:

"No, no, de eso no voy a hablar, en buena onda, ya saben que siempre hablo con ustedes y les platico todo, pero no es todavía el momento".

El tío de Benny Ibarra fue cuestionado sobre si ha mantenido algún contacto con Sasha Sokol o si ha hablado con ella, y reveló que no, que no le interesa llegar a ningún acuerdo y que está tranquilo de que su familia, sus amigos y la prensa lo hayan apoyado.

“No voy a platicar. No voy llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldo muy bien, mis amigos, ustedes la prensa”.

El hermano de Julissa de Llano confesó estar muy orgulloso de su vida y sus proyectos, y reiteró que no ha cometido delito alguno por el cual arrepentirse:

“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria y de mi carrera. (Para ella) no tengo ningún mensaje. El que nada debe, nada teme. ¿Delitos? ¡Cómo crees! En cincuenta y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí ni nada, pero entiendo su trabajo, lo respeto y los admiro”.

Sobre su estado anímico y lo que se ha llegado a decir en su contra, el famoso, de 77 años, aseguró que le tiene sin cuidado, pues está completamente orgulloso del nombre que ha creado y de su carrera.

"Yo estoy muy bien, estoy feliz, véanme. ¿No me ven la sonrisa? Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco su atención, no me ha afectado, estoy muy bien y denme chance", dijo

Asimismo, Luis de Llano reveló que él no pretende en ningún momento demandar a Sasha Sokol o proceder en su contra, pues sería incapaz de hacer algo así, y aseguró que seguirá todo el proceso necesario.

“De demandar yo sería incapaz, aunque me difamen, yo soy una persona recta (ya para defenderme) llegará el momento, las cosas tienen que llevar un proceso y lo voy a hacer”.

Finalmente, reveló si el escándalo ha influido en sus ofertas de trabajo, el productor aseguró que no es así, y que por el contrario ha estado escribiendo muchísimo.

“No, al contrario, estoy escribiendo más que nunca, estoy muy bien, estoy muy feliz, espero esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa, como tiene que ser. Yo no me disculpo de nada ni me arrepiento de nada, porque no hice nada, según yo, y según mucha gente”.