Pati Chapoy habría obligado a Daniel Bisogno a casarse con una mujer para ocultar que es gay

Michelle Rubalcava, conductor y periodista de espectáculos, ha causado polémica luego de revelar que Pati Chapoy obligó a Danuel Bisogno a casarse con una mujer pese a que sabía que era gay y que no le gustaban las mujeres. Esto con la finalidad de mantener su homosexualidad en secreto para evitar que el programa perdiera rating.

Recordemos que Daniel Bisogno ha sido uno de los conductores que se ha mantenido por años al lado de Pati Chapoy y se ha convertido en una persona polémica dentro del medio, pues hay quienes no les cae bien por su manera de siempre criticar a las personas.

Daniel Bisogno tuvo varias novias, como por ejemplo Andrea Escalona, Mariana Ochoa, Fran Meric, e incluso con su esposa tuvo una hija, sin embargo, desde hace tiempo anunciaron su divorcio, lo que levantó sospechas de que el conductor de Ventaneando era gay, además de que siempre se ha dicho que su actitud y sus gestos tan amanerados, lo exhibían al 100%.

Bisogno estuvo envuelto en polémica luego de que fuera captado en una fiesta besando a un joven con el que se mantuvo bastante cariñoso y aunque el negó todo e incluso arremetió contra quienes filtraron tales vídeos, desde hace varios años se rumora que está con un hombre llamado Jesús Castillo con el cual ya vive, tiene planes de boda y hasta le pagaba la escuela.

Ahora, tras las polémicas declaraciones de Michelle Rubalcava sobre Pati Chapoy y Daniel Bisogno, ambos conductores de TV Azteca están en el ojo del huracán, pues hasta ahora él no se ha declarado gay abiertamente. Aquí los detalles.

Pati Chapoy habría obligado a Daniel Bisogno a casarse con una mujer

Michelle Rubalcava, a través de su programa de Youtube El chismorro", afirmó que un presunto amigo que trabajó en TV Azteca le confesó que Pati Chapoy sí obligó a Daniel Bisogno a casarse con una mujer para ocultar que era homosexual.

"Decían que Pati Chapoy lo había obligado a casarse porque no le convenía al programa, esto hace algunos años, me lo contó un amigo de TV Azteca, que incluso doña Pati le dijo: 'te casas con una mujer porque te casas, a mí no me conviene tener alguien de la comunidad aquí... Por eso Daniel ha tenido varios matrimonios a pesar de que se dice que no le gustan las mujeres... a mí eso me dijeron". dijo Rubalcava

Asimismo, reveló que aunque "no ha salido del clóset", él considera que a Daniel Bisogno le da pena aceptarse como es, por el qué dirán y toda la polémica que puede surgir en torno a sus preferencias sexuales, sin embargo, también comentó que ya todos saben que tiene una relación con Jesús Castillo de 26 años de edad, su presunto novio y que incluso él se los ha encontrado una infinidad de veces en el aeropuerto saliendo de viaje.

“Hasta la fecha no ha salido del closet, pero se ve que es una persona, que le da pena aceptar en caso de que, sí que tuviera una preferencia, que ya sabemos todos, yo lo he visto mil veces en el aeropuerto con el chavito”

Mientras Michelle Rubalcava continuaba con su transmisión, hubo un usuario que le cuestionó lo que estaba diciendo sobre Daniel Bisogno y Pati Chapoy

¿Cómo va ser que Chapoy le diga eso a Bisogno si Pedrito es abiertamente gay?”.

Ante esta pregunta, Mich respondió que esta información se la revelaron hace muchos años, cuando las preferencias de una persona eran consideradas un tabú.

“Yo te estoy hablando de hace muchos años, el primer matrimonio de Daniel Bisogno fue hace más de diez años, Pedrito salió del closet hace no mucho, ahorita ya si la señora hiciera eso sería super castigada, pero aquel entonces cuando era un tabú, eso fue lo que a mí me dijeron”,