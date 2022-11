Frida Sofía acusa a Enrique Guzmán de quitarle la vida a un hombre (VÍDEO)

Cuando se pensaba que las cosas no podían estar más tensas entre Enrique Guzmán y su nieta, Frida Sofía, luego de que ésta acusara pública y legalmente al cantante de presuntos tocamientos indebidos cuando apenas era una niña, la situación dio un nuevo giro.

Hace unos días, Enrique aseguró a un medio nacional que no quería volver a ver a la joven ni siquiera en su lecho de muerte y ahora es Frida quien decidió no quedarse callada y responder a estas declaraciones.

Frida Sofía acusa a Enrique Guzmán de quitarle la vida a un hombre

Mediante un mensaje de voz que mandó al periodista Gustavo Adolfo Infante, la hija de Alejandra Guzmán arremetió duro contra su abuelo a quien señaló de ser un hombre "asqueroso", "psicópata" y "narcisita":

"Me da asquito cuando dice: 'Pues es que es familia'. No señor, o lo que seas pedófilo asqueroso, no soy tu familia", dijo.

Asimismo, Frida lanzó un fuerte mensaje en el que dejó entrever que el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro" le habría quitado la vida a un hombre, hace algún tiempo:

"Por qué no se pone hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero. Por qué no habla de todas esas cosas, que deje de hablar de mí y que se enfoque en otra cosa", agregó.

Por último, la empresaria dejó claro que no considera Guzmán como parte de su familia a pesar de su lazo sanguíneo:

"A mí me vale lo que diga, él es un cerdo y lo sabe, y que bueno que el mundo ahora lo sabe también porque de ahí no se baja. Definitivamente no soy su familia y definitivamente claro que necesita ayuda", finalizó en la grabación.

Si bien no hay nada que confirme que el exesposo de Silvia Pinal estaría involucrado en un crimen de esta índole, hace ya algún tiempo, la periodista Maxine Woodside también habló del supuesto homicidio

"Hubo una época que balaceó a un mesero o taxista y lo mató. Que ahora digan que es un santo y es un caballero, no. A lo mejor hoy día, pero no fue un caballero porque las cosas que ha hecho Enrique Guzmán no son de un caballero". Por su parte ni Enrique Guzmán ni nadie de su familia ha hablado al respecto.