CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Aunque hoy en día el reguetón es el género musical que más acapara la popularidad de la audiencia, eso es algo que a Leonardo de Lozanne lo tiene sin cuidado, pues afirma que él no hace música para competir, sino por placer.

“Trato de ofrecer buenos contenidos en cuanto a mi carrera se refiere, eso me quita la presión de tener un gran éxito, grandes números o de (lograr) un gran hit, no pienso en esas cosas”.

El líder de Fobia, quien también es parte del elenco de la obra de teatro “La clase”, dice que lo importante para él es generar público con base en su trabajo.

“No me importan las listas de popularidad, hoy en día menos que nunca porque antes por lo menos los rátings se podían monitorear y ahora todo es virtual, vuela por el espacio”.

Aclara que él no comparte los mismos intereses que las disqueras y que no está sujeto a las ventas.

“Me monitoreo solito en mi celular y veo cuáles son las canciones que más se escuchan, es la única guía que me importa, no me comparo con nadie más”, explica.

Tampoco le interesa ir contra el reguetón, asegura: “Yo soy más del rock, del pop, pero no hay ninguna guerra, de por sí tenemos muchos conflictos, imagínate que la música nos conflictúe más, ¡qué horror!”.

De Lozanne es una celebridad multifacética que trabaja tanto en Fobia, como solista, en televisión, teatro musical y además se da tiempo para buscar inspiración en otros artistas.

“Se me da de una manera muy natural (abarcar muchas facetas de trabajo), siempre he sido así, soy inquieto, me gusta mucho emprender. Es inteligente diversificarse, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta”, considera.

El vocalista recién lanzó su tema “Letras de amor”, que se desprende de su disco “Espacial colonial”, cuyo vídeo se grabó en el Teatro Fru Fru de Ciudad de México, y se presentará el próximo año en el Festival Vive Latino, al que llevará su marca de ropa, de chamarras.

“No soy una persona que puede hacer lo mismo toda la vida, hay gente que sí pero yo tengo que retroalimentarme todo el tiempo”.

Para Leonardo, lo importante no es ver la carrera como un trabajo, sino como un servicio, razón por la que, asegura, cada día significa un compromiso para él, por esto suele inspirarse viendo a otros artistas, películas y exposiciones de arte.

“Trato de tener esa motivación para organizar mis trabajos. Las ideas no nacen de la nada”.

Más allá de su faceta rockstar, Leonardo tiene tres hijos: dos adolescentes, Bruno y Alexis, y el pequeño Andrés, a quienes busca apoyar en lo que sea que ellos se quieran dedicar.

“Encontrar lo antes posible tu vocación te cambia la vida. Yo los empujo para que la encuentren, sea lo que sea, trapecistas, pilotos comerciales o financieros... no los fuerzo tampoco a entrar a la música”.